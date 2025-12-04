Jeudi 4 Décembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Faits Divers

Il se rend à la CAF et dérobe un vélo stationné sur le parking

Publié le 04/12/2025 - 16:03
Mis à jour le 04/12/2025 - 16:11

Les policiers sont intervenus mardi 2 décembre 2025 à 14h20 à Besançon.

Tout est parti de l’observation d’un policier qui a remarqué le comportement étrange d’un individu. Avec l’appui du centre de supervision urbaine, il s’est effectivement avéré que l’homme en question était venu à pied puis reparti à vélo des caisses d'Allocations familiales.

L'homme a été contrôlé devant chez lui et a reconnu que le vélo ne lui appartenait pas. Il a été interpellé et placé en garde à vue. Auditionné, il a reconnu le vol du cycle.

Il sera présenté au parquet de Besançon le 6 juin 2026.

Publié le 4 décembre à 16h03 par Hélène L.
De faux policiers volent l’arme d’une ancienne licenciée de tir à Besançon

Suite à une cyberattaque survenue le 23 octobre dernier au sein de la la Fédération française de tir (FFTir), des malfrats ont récupéré les données personnels notamment les adresses postales des licenciés ayant des armes a feu. Les 13 novembre et 2 décembre 2025, de faux policiers se sont rendus au domicile de ces derniers. Un appel à la vigilance est lancé…

Publié le 3 décembre à 18h00 par Hélène L.

