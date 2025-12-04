Il se rend à la CAF et dérobe un vélo stationné sur le parking

Tout est parti de l’observation d’un policier qui a remarqué le comportement étrange d’un individu. Avec l’appui du centre de supervision urbaine, il s’est effectivement avéré que l’homme en question était venu à pied puis reparti à vélo des caisses d'Allocations familiales.

L'homme a été contrôlé devant chez lui et a reconnu que le vélo ne lui appartenait pas. Il a été interpellé et placé en garde à vue. Auditionné, il a reconnu le vol du cycle.

Il sera présenté au parquet de Besançon le 6 juin 2026.