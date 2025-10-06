Ils brisent la vitrine d’un restaurant et se cachent derrière le comptoir…

Une patrouille de police a été dépêchée samedi 4 octobre 2025 vers 4h30 du matin rue de l’Ecole à Besançon.

Sur place, les agents ont constaté la présence de verre brisé au sol ainsi que deux individus à l'intérieur de l'établissement qui tentaient de se dissimuler derrière le comptoir. Ils ont été interpellés et placés en garde à vue.

Le restaurant semblait avoir été fouillé. Un vitrier s’est rendu sur place pour fermer les lieux. La division de police scientifique (DPS) a été avisée et les constatations ont été effectuées en présence du propriétaire ultérieurement.

Auditionné, l’homme de 41 ans a reconnu les faits se sera présenté le 2 avril 2026 devant le tribunal de Besançon. Le deuxième individu, âgé de seulement 16 ans, a également reconnu les faits fera l'objet d'une convocation devant le délégué du procureur en vue d'un avertissement pénal probatoire.