Ils voient les policiers et tentent de se cacher dans une voiture

Les faits se sont déroulés le 12 janvier 2026 vers 22h30 au niveau de la rue Auguste Jouchoux à Besançon.

Une patrouille de police a été intriguée par le comportement d’un conducteur rue Auguste Jouchoux à Besançon. Ce dernier s’est garé précipitamment et a coupé les feux de son véhicule dans la foulée. À la vue des policiers, plusieurs individus ont tenté de se dissimuler dans l’habitacle démuni de banquette arrière…

De l'outillage, un jerrican et un cric ont été retrouvés dans le coffre. Après avoir effectué des vérifications, il s’est avéré qu’un passager faisait l'objet de plusieurs fiches de recherche. Il faisait, en outre, l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec interdiction de retour sur le territoire français.

Il a été interpellé et placé en garde à vue. L’homme, âgé de 25 ans, a reconnu les délits de maintien irrégulier et son retour irrégulier sur le territoire.

Il a été placé a été conduit au centre de rétention administrative (CRA) de Metz.