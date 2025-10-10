Vendredi 10 Octobre 2025
Besançon
Faits Divers

Ils volent un tiroir-caisse dans un bar bisontin et sont retrouvés avec de la drogue sur eux…

Publié le 10/10/2025 - 17:01
Mis à jour le 10/10/2025 - 16:12

Les agents ont été mobilisés 8 octobre 2025 vers 17h15 rue Claude Pouillet à Besançon.

© Alexane Alfaro
Une patrouille était a été diligentée pour un vol de tiroir-caisse dans un bar. Le centre de supervision urbain a permis de retrouver les auteurs du vol et de les interpeller.

Ils ont été placés en garde à vue. L’un des auteurs, âgé de 33 ans, a été trouvé porteur de 1,37 g de cannabis et de 1,07 gramme de cocaïne. Auditionné, il n’a pas reconnu les faits de vol, expliquant qu'il n'était pas présent au moment des faits. Il a reconnu l’usage de cannabis. Concernant la cocaïne, il a déclaré qu'il devait la remettre à un ami. Le second individu, âgé de 36 ans, n’a pas reconnu les faits de vol.

À l'issue de l'enquête, les deux hommes ont été remis en liberté après s'être vu notifier une convocation devant le tribunal correctionnel le 23 avril 2026.

police

Publié le 10 octobre à 17h01 par Hélène L.
