Ils volent un tiroir-caisse dans un bar bisontin et sont retrouvés avec de la drogue sur eux…

Une patrouille était a été diligentée pour un vol de tiroir-caisse dans un bar. Le centre de supervision urbain a permis de retrouver les auteurs du vol et de les interpeller.

Ils ont été placés en garde à vue. L’un des auteurs, âgé de 33 ans, a été trouvé porteur de 1,37 g de cannabis et de 1,07 gramme de cocaïne. Auditionné, il n’a pas reconnu les faits de vol, expliquant qu'il n'était pas présent au moment des faits. Il a reconnu l’usage de cannabis. Concernant la cocaïne, il a déclaré qu'il devait la remettre à un ami. Le second individu, âgé de 36 ans, n’a pas reconnu les faits de vol.

À l'issue de l'enquête, les deux hommes ont été remis en liberté après s'être vu notifier une convocation devant le tribunal correctionnel le 23 avril 2026.