Vendredi 23 Janvier 2026
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesImmobilierInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Suisse
Faits Divers

Incendie à Crans-Montana : 70 des 116 blessés encore hospitalisés

Publié le 23/01/2026 - 16:30
Mis à jour le 23/01/2026 - 16:30

Un total de 70 blessés étaient encore hospitalisés en Suisse et à l'étranger après l'incendie d'un bar qui a fait 40 morts la nuit du nouvel an dans la station de ski suisse de Crans-Montana, a-t-on appris le 23 janvier 2026 auprès des autorités fédérales et des hôpitaux helvétiques.

Extrait d'une vidéo le soir de l'incendie au Constellation à Crans-Montana. © DR
Extrait d'une vidéo le soir de l'incendie au Constellation à Crans-Montana. © DR

Selon ces sources contactées par l'AFP entre mercredi et vendredi, un total de 26 blessés se trouvaient encore cette semaine dans des hôpitaux suisses: 12 à Zurich, 10 à Lausanne, deux dans le Valais (où se trouve Crans-Montana) et deux à Genève. De son côté, l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) a indiqué à l'AFP que 44 autres personnes demeuraient hospitalisées dans des établissements spécialisés en Allemagne, en Belgique, en France et en Italie. Parmi eux, figurent selon l'OFPP 18 étrangers, 17 Suisses et neuf étrangers domiciliés en Suisse.

Beaucoup sont gravement atteints

Les hôpitaux et autorités cantonales ne donnent généralement pas d'indication sur l'état de santé des patients, mais les autorités locales avaient indiqué après de drame que beaucoup des blessés étaient grièvement atteints.

Le 5 janvier, la police cantonale valaisanne avait indiqué que 83 personnes étaient hospitalisés en Suisse et à l'étranger. Parmi les 116 blessés, figurent 69 Suisses, 23 Français et 12 Italiens, dont des binationaux. L'incendie du bar Le Constellation, qui a principalement frappé des adolescents et de jeunes adultes, a été provoqué selon l'enquête par les étincelles de bougies "fontaine" qui ont enflammé une mousse insonorisante au plafond du sous-sol de l'établissement.

L'enquête devra lever le voile sur les circonstances exactes de l'incendie, le respect des normes par les propriétaires et les différentes responsabilités, alors que la commune de Crans-Montana a notamment failli à effectuer des contrôles sécurité et incendie dans l'établissement depuis 2019. Les époux Jacques et Jessica Moretti, propriétaires français du bar, ont été entendus cette semaine sur les faits par la justice du canton du Valais.

En détention préventive, M. Moretti pourrait être libéré prochainement moyennant le paiement d'une caution de 200.000 francs suisses (environ 215.000 euros).

(Source AFP)

Crans-Montana enquête incendie suisse

Publié le 23 janvier à 16h30 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Incendie à Crans-Montana

Suisse
Faits Divers Sport

Crans-Montana : l’étape de ski alpin maintenue, les évènements annexes annulés

L'étape de Coupe du monde de ski alpin de Crans-Montana prévue du 30 janvier au 1er février 2026 est maintenue en dépit de l'incendie qui a endeuillé la station suisse lors du Nouvel an, mais sans les évènements annexes, a annoncé vendredi 16 janvier 2026 la Fédération internationale de ski (FIS).

compétition coupe du monde Crans-Montana ski alpin
Publié le 16 janvier à 16h29 par Elodie Retrouvey

Faits Divers

Les ateliers du mercredi au SYBERT ? Des minijeux pour enfants

Logement neuf : un marché national en repli, des signaux de résilience à Besançon
Offre d'emploi

Rendez-vous les 24 et 31 janvier pour les journées portes ouvertes de l’Université Marie et Louis Pasteur !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Portes ouvertes de SUPMICROTECH, l’école de l’industrie du futur, le 24 janvier 2026
Offre d'emploi
publi info 4

ESTM Pigier à Besançon : formations, portes ouvertes et job dating au programme !

Jours fériés 2026 : le calendrier complet et les ponts possibles...
Infos pratiques

Un magasin Warhammer ouvre bientôt à Besançon
Jeu-concours

Jouez et gagnez des entrées pour le concert Tendances 80'90 à Micropolis Besançon !

Amour et Pâtisserie : une nouvelle adresse gourmande à Besançon…

Sondage

 5.11
pluie modérée
le 23/01 à 18h00
Vent
3.53 m/s
Pression
996 hPa
Humidité
94 %
 