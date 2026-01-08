Jeudi 8 Janvier 2026
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Suisse
Faits Divers Justice

Incendie à Crans-Montana : un avocat de victimes suisses craint la "destruction de preuves"

Publié le 08/01/2026 - 09:30
Mis à jour le 08/01/2026 - 09:14

Des familles de victimes de l'incendie d'un bar de la station de ski suisse de Crans-Montana craignent une "destruction de preuves" de la part des propriétaires ou de "quelqu'un qui leur est proche" faute de perquisition ou de détention des intéressés, a indiqué leur avocat mercredi 7 janvier 2026.

Extrait d'une vidéo le soir de l'incendie au Constellation à Crans-Montana. © DR
Extrait d'une vidéo le soir de l'incendie au Constellation à Crans-Montana. © DR

"Mes mandants redoutent que des preuves soient altérées ou détruites vu l'absence de perquisitions et autres mesures incisives du ministère public" du canton du Valais, a déclaré à l'AFP Romain Jordan, qui conseille plusieurs familles. L'avocat regrette que le couple français de propriétaires n'ait fait l'objet d'aucune restriction de liberté après le drame qui a fait 40 morts et 116 blessés le soir de la Saint-Sylvestre, et que le ministère public n'ait à sa connaissance mené aucune perquisition.

"Au petit matin, alors que l'établissement était encore en feu, des exploitants du bar Le Constellation ou quelqu'un qui leur est proche a suspendu l'accès aux pages Facebook, à tous les réseaux sociaux de l'établissement où figuraient des photos, des vidéos de la soirée", a relevé l'avocat, estimant que "ça démontre bien qu'il y avait une conscience d'un problème et qu'on a cherché à le minimiser".

Me Jordan indique par ailleurs que ses clients "saluent le travail de la presse qui a permis de retrouver déjà de nombreux éléments numériques". Le drame a été provoqué, selon l'enquête, par des bougies dites "fontaines" entrées en contact avec une mousse isolante anti-bruit posée au plafond du sous-sol.

"Faites gaffe à la mousse!"

Or, des vidéos diffusées lundi soir par la télévision suisse RTS montrent que ce n'est pas la première fois que ce type de bougies était utilisé dans le bar et que leur danger était connu. "Faites gaffe à la mousse!", avait lancé il y a six ans un employé du bar lors de la soirée du nouvel an 2019-2020, selon une de ces vidéos. "Cette vidéo est sidérante", a régi l'avocat, estimant qu'"il y avait une conscience de ce risque et que possiblement ce risque a été accepté".

Les propriétaires du bar font l'objet depuis samedi d'une instruction pénale pour "homicides par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence". Si les enquêteurs jugent que les propriétaires avaient conscience des dangers, ils pourraient avoir à faire face à des qualifications plus lourdes, telles que "le meurtre par dol éventuel" (une forme d'intention de tromper), passible d'un maximum de 20 ans de prison.

Au terme de l'instruction ouverte contre les propriétaires, le ministère public du Valais décidera de classer l'affaire ou d'émettre un acte d'accusation en vue d'un éventuel procès. En attendant, la présomption d'innocence prévaut.

(AFP)

incendie mortel nouvel-an suisse

Publié le 8 janvier à 09h30 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Incendie à Crans-Montana

Suisse
Faits Divers

Incendie de Crans-Montana : le parquet de Paris ouvre une enquête pour “accompagner les familles françaises”

Le parquet de Paris a ouvert lundi 5 janvier 2026 une enquête sur l'incendie meurtrier survenu à Crans-Montana, dans la nuit du Nouvel An, afin "d'accompagner les familles françaises dans les investigations menées par les autorités suisses", a annoncé la procureure de Paris.

Crans-Montana enquête incendie parquet suisse
Publié le 6 janvier à 08h18 par Elodie Retrouvey
Suisse
Faits Divers Justice

Incendie mortel en Suisse : l’Italie dénonce une tragédie évitable et souhaite que les propriétaires du bar soient arrêtés

L'incendie du bar Le Constellation de la station suisse de Crans-Montana le 31 décembre 2025, qui a fait 40 morts et 119 blessés, aurait pu et "dû être évitée", a affirmé lundi 5 janvier 2026 devant la presse l'ambassadeur d'Italie en Suisse, Gian Lorenzo Cornado.

bar discothèque incendie mortel nouvel-an suisse
Publié le 5 janvier à 14h29 par Alexane
France
Faits Divers Société

Après Crans-Montana, l’hôtellerie-restauration réclame une sécurité renforcée

L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) réclame "le renforcement et l'harmonisation des exigences de sécurité" applicables aux établissements de nuit en France, après l'incendie en Suisse du bar de Crans-Montana, selon un courrier adressé au ministre de l'Intérieur, consulté samedi 3 janvier 2026 par l'AFP.

bar Crans-Montana discothèque explosion suisse
Publié le 3 janvier à 17h12 par Hélène L.

Faits Divers

Suisse
Faits Divers Justice

Incendie à Crans-Montana : un avocat de victimes suisses craint la “destruction de preuves”

Des familles de victimes de l'incendie d'un bar de la station de ski suisse de Crans-Montana craignent une "destruction de preuves" de la part des propriétaires ou de "quelqu'un qui leur est proche" faute de perquisition ou de détention des intéressés, a indiqué leur avocat mercredi 7 janvier 2026.

incendie mortel nouvel-an suisse
Publié le 8 janvier à 09h30 par Alexane
Suisse
Faits Divers

Incendie de Crans-Montana : le parquet de Paris ouvre une enquête pour “accompagner les familles françaises”

Le parquet de Paris a ouvert lundi 5 janvier 2026 une enquête sur l'incendie meurtrier survenu à Crans-Montana, dans la nuit du Nouvel An, afin "d'accompagner les familles françaises dans les investigations menées par les autorités suisses", a annoncé la procureure de Paris.

Crans-Montana enquête incendie parquet suisse
Publié le 6 janvier à 08h18 par Elodie Retrouvey

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions

Vous organisez des journées portes ouvertes en 2026 ? Pensez à l’agenda maCommune.info !
Offre d'emploi

Nouveau à Besançon – Piano Bar– Du côté de chez Souad

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Et si votre plus beau cadeau, c’était un moment bien-être à Salins-les-Bains ?
Offre d'emploi
publi info 4

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

À quoi ressemblera le nouveau service national prévu à partir de 2026 ?
Infos pratiques

Où jeter son sapin de Noël à Besançon sans risquer d'avoir une grosse amende ?
Jeu-concours

Grand jeu-concours maCommune.info x ESBF jusqu'au 31 mars 2026 !

Épiphanie : voici la recette de la véritable galette comtoise...

Sondage

 0.93
légère pluie
le 08/01 à 09h00
Vent
5.38 m/s
Pression
1013 hPa
Humidité
92 %
 