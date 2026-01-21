Mercredi 21 Janvier 2026
Suisse
Faits Divers

Incendie Crans-Montana : le propriétaire du bar "ne s'est pas dérobé" lors de son audition

Publié le 21/01/2026 - 08:19
Mis à jour le 21/01/2026 - 08:13

Le Français Jacques Moretti, propriétaire avec son épouse du bar incendié la nuit du nouvel an dans la station de ski suisse de Crans-Montana "ne s'est pas dérobé" lors de son audition sur les faits mardi par la justice du canton du Valais, a annoncé un avocat des parties civiles.

image d'archives © Hélène Loget
"J'ai trouvé une personne qui ne s'est pas dérobée et qui a répondu à toutes les questions (...) je ne sais pas si ce qu'il a dit est vrai, si c'est correct, mais il a répondu à toutes les questions", a déclaré devant la presse Me José Coret, qui représente six victimes et familles de victimes, à l'issue de environ 10 heures d'audition du gérant du bar Le Constellation. 

Pour cette audition sur les faits, Jacques et Jessica Moretti étaient arrivés séparément, lui en fourgon pénitentiaire et elle aux côtés de ses avocats, à 8h30 (7h30 GMT) au siège du ministère public de Sion, la capitale du canton. M. Moretti a été soumis au feu des questions des magistrats et de 27 avocats des parties civiles, et il est prévu que ce soit au tour de son épouse mercredi. 

"Il a répondu. Est-ce qu'il a été convaincant ? Nous confronterons toutes ces réponses à d'autres éléments du dossier. Nous n'avons pas à le croire, nous n'avons pas à systématiquement considérer qu'il nous ment. Nous devons prendre ces déclarations pour ce qu'elles sont et les corroborer avec d'autres éléments du dossier pour nous faire une opinion finale", a encore commenté Me Coret. 

"Pour les familles, on ne peut pas perdre plus de temps"

Il s'agit de la deuxième audition du couple depuis l'ouverture d'une instruction pénale à leur encontre pour "homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence" après le drame qui a fait 40 morts et 116 blessés. Une première audition le 9 janvier avait porté sur leur situation personnelle. "Pour les familles, on ne peut pas perdre plus de temps, il faut qu'on avance" avait commenté avant l'audience Me Romain Jordan, avocat de plusieurs familles de victimes. 

De leur côté, les avocats de la défense et Jessica Moretti se sont refusés à tout commentaire mardi, avant comme après l'audience.

Alors que Jessica Moretti reste libre sous mesures de contrainte, son mari a été placé en détention provisoire le 9 janvier, mais il pourrait être libéré moyennant le versement d'une caution d'un montant de 200.000 francs suisses (environ 215.000 euros). Selon plusieurs médias français et suisses, les garanties pour cette caution ont été déposées devant le Tribunal des mesures de contrainte, qui devra statuer sur une éventuelle remise en liberté à une date inconnue. Les parties ne se sont pas prononcées sur ce volet mardi.

L'incendie du bar Le Constellation, qui a principalement frappé des adolescents et de jeunes adultes, dont de nombreux étrangers, a été provoqué selon l'enquête par les étincelles de bougies "fontaine" qui ont enflammé une mousse insonorisante au plafond du sous-sol de l'établissement. 

Des interrogations portent sur les caractéristiques de cette mousse, mais aussi sur la présence et l'accès aux extincteurs, ainsi que sur la conformité des issues de sortie, notamment celle de secours, alors que la commune de Crans-Montana a reconnu qu'aucun contrôle sécurité et incendie n'avait été effectué depuis 2019.

Publié le 21 janvier à 08h19 par Elodie Retrouvey
Faits Divers

