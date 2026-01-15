Jeudi 15 Janvier 2026
Alerte Témoin
Suisse
Faits Divers

Incendie de Crans-Montana : Léon XIV reçoit des proches de victimes

Publié le 15/01/2026 - 15:32
Mis à jour le 15/01/2026 - 14:21

Le pape Léon XIV a reçu jeudi 15 javier 2026 en audience privée au Vatican une vingtaine de proches des victimes de l'incendie meurtrier de Crans-Montana, auxquels il a adressé des mots de consolation et d'encouragement.

Deux semaines après le tragique accident dans le bar d'une station de ski suisse qui a fait 40 morts et 116 blessés, principalement des adolescents et de jeunes adultes, le pape américain s'est dit "très touché" de rencontrer leurs proches endeuillés.

Le Vatican n'a pas précisé si le pape a reçu les familles des six Italiens décédés ou également les proches de victimes d'autres nationalités. "L'affection et les paroles de compassion que je vous adresse aujourd'hui semblent bien limitées et impuissantes" mais "votre espérance n'est pas vaine", leur a-t-il déclaré lors d'une audience privée, selon son discours publié par le Vatican.

"La foi qui nous habite illumine les moments les plus sombres et les plus douloureux de notre vie d'une lumière irremplaçable, nous aidant à poursuivre courageusement notre chemin vers notre but". "Vous retrouverez la joie", leur a-t-il encore assuré.

Le groupe devait ensuite être reçu au siège du gouvernement italien à Rome par le bras droit de la Première ministre Giorgia Meloni, Alfredo Mantovano, et le ministre de la Justice Carlo Nordio.

(Source AFP)

Crans-Montana incendie

Publié le 15 janvier à 15h32
Incendie à Crans-Montana

Suisse
Justice

Incendie en Suisse : le propriétaire évoque une porte “verrouillée de l’intérieur” dans le bar

Le propriétaire français du bar incendié la nuit du nouvel an dans la station de ski suisse de Crans-Montana a indiqué aux enquêteurs avoir découvert juste après le drame qui a fait 40 morts qu'une "porte de service" était "verrouillée de l'intérieur" lors de son audition vendredi 9 janvier 2026.

bar décès feu garde à vue incendie mortel jacques moretti police suisse
Publié le 11 janvier à 11h15
Suisse
Faits Divers Justice

Incendie à Crans-Montana : un avocat de victimes suisses craint la “destruction de preuves”

Des familles de victimes de l'incendie d'un bar de la station de ski suisse de Crans-Montana craignent une "destruction de preuves" de la part des propriétaires ou de "quelqu'un qui leur est proche" faute de perquisition ou de détention des intéressés, a indiqué leur avocat mercredi 7 janvier 2026.

incendie mortel nouvel-an suisse
Publié le 8 janvier à 09h30

Faits Divers

