Incendie de Crans-Montana : Léon XIV reçoit des proches de victimes

Le pape Léon XIV a reçu jeudi 15 javier 2026 en audience privée au Vatican une vingtaine de proches des victimes de l'incendie meurtrier de Crans-Montana, auxquels il a adressé des mots de consolation et d'encouragement.

Deux semaines après le tragique accident dans le bar d'une station de ski suisse qui a fait 40 morts et 116 blessés, principalement des adolescents et de jeunes adultes, le pape américain s'est dit "très touché" de rencontrer leurs proches endeuillés.

Le Vatican n'a pas précisé si le pape a reçu les familles des six Italiens décédés ou également les proches de victimes d'autres nationalités. "L'affection et les paroles de compassion que je vous adresse aujourd'hui semblent bien limitées et impuissantes" mais "votre espérance n'est pas vaine", leur a-t-il déclaré lors d'une audience privée, selon son discours publié par le Vatican.

"La foi qui nous habite illumine les moments les plus sombres et les plus douloureux de notre vie d'une lumière irremplaçable, nous aidant à poursuivre courageusement notre chemin vers notre but". "Vous retrouverez la joie", leur a-t-il encore assuré.

Le groupe devait ensuite être reçu au siège du gouvernement italien à Rome par le bras droit de la Première ministre Giorgia Meloni, Alfredo Mantovano, et le ministre de la Justice Carlo Nordio.

