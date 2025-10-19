Incendie : une maison complètement détruite à Mathay

L’habitation en structure de bois et désaffectée, et située à proximité d’une discothèque, Le Cario club, était totalement embrasée à l’arrivée des secours.
Publié le 19/10/2025 - 18:02
Mis à jour le 19/10/2025 - 17:18
Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus dimanche 19 octobre 2025 vers 06h00 rue de Valentigney, à Mathay, en raison d’un incendie dans une maison.
L’habitation en structure de bois et désaffectée, et située à proximité d’une discothèque, Le Cario club, était totalement embrasée à l’arrivée des secours.
Le feu a été éteint au moyen de deux lances à incendie. Aucun blessé n’est à déplorer.
