Incendie : une maison complètement détruite à Mathay

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus dimanche 19 octobre 2025 vers 06h00 rue de Valentigney, à Mathay, en raison d’un incendie dans une maison.

L’habitation en structure de bois et désaffectée, et située à proximité d’une discothèque, Le Cario club, était totalement embrasée à l’arrivée des secours.

Le feu a été éteint au moyen de deux lances à incendie. Aucun blessé n’est à déplorer.