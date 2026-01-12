Info route : chaussées glissantes en raison du verglas ce lundi dans le département du Doubs

Selon les informations du Département du Doubs, du verglas perturbe les conditions de circulation dans plusieurs secteurs ce lundi 12 janvier 2026 après le passage de pluies sur sol gelé. Les usagers de la route sont invités à adapter leur vitesse et à rester prudents.

Dans le secteur de Besançon, les chaussées sont signalées glissantes sur l'ensemble du secteur après la pluie tombée dans la nuit sur sol gelé. Les opérations de salage sont en cours par les services du Département.

Même constat à Montbéliard, où là encore un risque de chaussées glissantes est signalé par le site info routes 25 après le passage du front pluvieux. Le salage des routes est en cours.

Dans le secteur de Pontarlier, les chaussées sont localement et très faiblement enneigées sur les hauteurs. Du verglas localisé est également présent sur le reste du réseau. Des opérations de raclage et de salage sont en cours. Les températures relevées ce matin à 6h étaient comprises entre -5°C et 2°C.

Info routes 25 recommande aux conducteurs d'adapter leur vitesse en raison des conditions hivernales et de rester prudents.