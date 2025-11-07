Interdit de paraitre à Besançon, il est contrôlé dans une voiture roulant à toute vitesse

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Les policiers ont interpellé un homme de 25 ans mercredi 5 novembre 2025 vers 21h40 avenue Edgar Faure à Besançon.

Une patrouille de la brigade de nuit a contrôlé un véhicule circulant à vive allure. Le passager arrière droit, un homme de 25 ans, a été reconnu et identifié. Un des policiers savait, pour l’avoir contrôlé quelques jours plus tôt, que cet individu faisait l’objet d’un contrôle judiciaire lui interdisant de paraître à Besançon.

L’interrogation des fichiers au commissariat a confirmé que le contrôle judiciaire était toujours d’actualité. Il a été interpellé et placé en rétention judiciaire.

Il sera présenté le 6 novembre 2025 au parquet de Besançon.