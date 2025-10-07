Mardi 7 Octobre 2025
Besançon
Faits Divers

Intoxication collective au lycée Victor Hugo : quatre femmes prises en charge par les pompiers

Publié le 07/10/2025 - 17:46
Mis à jour le 07/10/2025 - 17:56

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus ce mardi 7 octobre 2025 au lycée Victor Hugo de Besançon pour neuf personnes présentant des symptômes d’intoxication. 

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

D’après les secours, neuf personnes ont présenté des symptômes de toux après avoir inhalé une substance inconnue dans les locaux administratifs du lycée. 

Une équipe spécialisée en risques chimiques a alors procédé à une reconnaissance au niveau des toilettes du bâtiment administratif. Mais d’après les secours, aucun relevé anormal n’a été détecté. 

Après un bilan de santé effectué, quatre femmes âgées de 53, 58, 63 et 64 ans ont été transportées légèrement blessées au CHU Minjoz. 

Les cinq autres personnes ont pu rester sur place.

sapeurs pompiers

Publié le 7 octobre à 17h46 par Elodie Retrouvey
