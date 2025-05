Ivre et sans permis, il se rebelle lors de l’interpellation

Lors du contrôle effectué par les forces de l’ordre, il s’est avéré que le conducteur, âgé de 20 ans, n’avait plus de permis de conduite et que le véhicule n’était pas assuré. Lors de son menottage, il s’est rebellé ainsi que dans l’habitacle de la voiture de police. Des amis de ce dernier se sont mêlés à l’interpellation et ont été éloignés avec ‘utilisation de gaz lacrymogène. Le mis en cause a été placé en garde à vue.

Plus tard dans la nuit, l'une des amies est venue au commissariat, toujours en état d'ivresse, pour réclamer les clefs du véhicule et exprimer son mécontentement. Elle a été placée en chambre de dégrisement. Peu après, un troisième individu est venu pour le même motif et a reconnu qu’il n’aurait pas dû laisser conduire son cousin ivre et sans permis dans un véhicule non assuré.

Le conducteur, quant à lui, été entendu après complet dégrisement et a reconnu l’ensemble des faits reprochés. Il sera convoqué le 6 novembre 2025 devant le tribunal judiciaire de Besançon.