Lundi 6 Octobre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Faits Divers

Ivre, il se dispute en public avec sa femme et injure les policiers

Publié le 06/10/2025 - 16:02
Mis à jour le 06/10/2025 - 15:01

Les faits se sont produits samedi 4 octobre 2025 vers 00h25 avenue de la Gare d’Eau à Besançon.

Une patrouille de police z été mobilisée suite à un différend conjugal sur la voie publique. Les policiers se sont rendus sur place et ont constaté la présence d'un couple dans un véhicule. À la vue des agents, le conducteur a quitté son stationnement puis est parti à vive allure. Le véhicule a été intercepté, et il a été testé positif à l’alcool avec 1,92 g d’alcool par litre de sang.

La femme a regagné son domicile. Le conducteur, quant à lui, a été conduit au commissariat, il a tenté de s'opposer à son interpellation. Lors du transport, il a outragé les policiers et a donné des coups de pieds dans leur direction. Un policier a ressenti une douleur au poignet gauche et un autre présentait une légère coupure au pouce de la main gauche. Les trois fonctionnaires ont déposé plainte.

L’homme a été placé en garde à vue. Le véhicule a été placé en fourrière.

Auditionné, il a reconnu les faits de conduite en état d’ivresse, ainsi que les violences commises à l’encontre des policiers. Le suspect, âgé de 25 ans, a été remis en liberté après s'être vu notifier une convocation pour le 2 avril 2026.

Publié le 6 octobre à 16h02 par Hélène L.
