Ivre, un homme interpellé avec près de 6.700 euros sur lui…

Un équipage de la brigade anticriminalité a procédé au contrôle de deux individus lorsque les policiers ont entendu une voix derrière eux les sommant d’arrêter l’opération. Les fonctionnaires ont formellement identifié un homme bien connu des services et semblant être fortement alcoolisé.

Les policiers ont alors décidé de ramener le protagoniste afin de le placer en cellule de dégrisement. Lors de la palpation, l’individu âgé de 32 ans, a été trouvé en possession de la somme de 6.695 euros. Il a précisé que cette somme devait lui servir à acheter une voiture, mais ne pouvait justifier de la provenance de l’argent.

Des stupéfiants et deux revolvers découverts dans un Airbnb au centre-ville

L'individu a été interpellé et placé en garde à vue. Les investigations ont permis de localiser un appartement Airbnb au centre-ville de Besançon utilisé par le mis en cause.

Lors de la perquisition, deux hommes âgés de 23 et 26 ans se trouvaient à l'intérieur du logement. Ils ont été interpellés et placés en garde à vue. Des produits stupéfiants (1.285 g de résine de cannabis, 157,5 g d’héroïne et 62 g de cocaïne), et deux revolvers, dont un hors d’usage, étaient découverts.

Tous les interpellés ont réfuté une quelconque implication dans un éventuel trafic de stupéfiants, mais se sont perdu en explications "peu plausibles", précise la police. Les exploitations des téléphones portables et les auditions de clients ont néanmoins permis de conclure à l’implication des trois interpellés dans ce trafic de stupéfiants.

À l'issue de l'enquête, deux des mis en cause ont été présentés au parquet le 30 janvier 2025. Le troisième voyait sa garde à vue levée pour des raisons de santé.