Jeu-concours CFA Hilaire Chardonnet : découvrez les résultats !

Découvrez vite les résultats du jeu Macommune.info avec le restaurant d'application du CFA Hilaire de Chardonnet !

Vous avez été nombreux et nombreuses à participer au jeu concours proposé sur maCommune.info pour tenter de gagner votre repas pour 2 personnes au restaurant d’application du CFA Hilaire de Chardonnet !

Pour avoir une chance d'être tiré au sort, les participants ont donné la bonne réponse à la question qui leur était posée :

"Depuis quand existe le CFA Hilaire-de-Chardonnet?"

La bonne réponse qu'il fallait donner est : 1977.

Le CFA Hilaire de Chardonnet est une association de loi 1901 crée en 1977 par la ville de Besançon, la Chambre des métiers et d’artisanat du Doubs et la Chambre de commerce du Doubs

Félicitations à Romain WEHRLEN et Caroline BENUCCI !

Ils remportent chacun leur repas pour deux personnes et seront contactés ultérieurement pour la démarche de récupération de leur lot.

Merci à tous pour votre participation nombreuse et bravo aux gagnants.

À bientôt pour de nouveaux jeux !