Mardi 2 Septembre 2025
Besançon
actualité
Jeu-concours match ESBF/ Strasbourg ATH : découvrez les résultats

Publié le 02/09/2025 - 16:54
Mis à jour le 02/09/2025 - 17:03

Découvrez vite les résultats du jeu Macommune.info avec l'ESBF Handball.

©
©

Vous avez été très nombreux et nombreuses à participer au jeu concours proposé sur Macommune.info pour tenter de gagner vos places ESBF / Strasbourg ATH le 10 septembre au Palais des Sports de Besançon !

Pour être tirés au sort, les participants ont donné la bonne réponse à la question qui leur était posée :

"A quelle place du championnat de Ligue Butagaz Energie s'est classée l'équipe professionnelle la saison dernière ?"

La bonne réponse qu'il fallait donner est : 5ème

Les gagnants tirés au sort parmi les bonnes réponses sont :

  • BARRET Christophe

  • BAVEREL Maël

  • Besson Alexandra

  • CATALDO Mickael

  • CHATEAU Pierre

  • Cheneau Cindy

  • Charline REDOUTEY

  • CRESSIER Pierre

  • COUPLET Pascal

  • Dandrel Gael

  • DETREZ Julien

  • Daniel SEVAT

  • Douchez Elise

  • Ferrec Orlane

  • gaudin valerie

  • HACQUES Patrick

  • LETHIER Patricia

  • Levasseur Laetitia

  • MARTY Nathalie

  • Martine SIMON

  • MOUROT Flavia

  • OBLIGER Rlisabeth

  • POURCELOT Julien

  • Saux Christophe

Ils seront contactés ultérieurement pour la démarche de récupération de leur lot.

Merci à tous pour votre participation nombreuse et bravo aux gagnants qui remportent chacun 2 places.

À bientôt pour de nouveaux jeux !

esbf jeu concours résultats

Publié le 2 septembre à 16h54
