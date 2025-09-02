Jeu-concours match ESBF/ Strasbourg ATH : découvrez les résultats

Vous avez été très nombreux et nombreuses à participer au jeu concours proposé sur Macommune.info pour tenter de gagner vos places ESBF / Strasbourg ATH le 10 septembre au Palais des Sports de Besançon !
Pour être tirés au sort, les participants ont donné la bonne réponse à la question qui leur était posée :
"A quelle place du championnat de Ligue Butagaz Energie s'est classée l'équipe professionnelle la saison dernière ?"
La bonne réponse qu'il fallait donner est : 5ème
Les gagnants tirés au sort parmi les bonnes réponses sont :
-
BARRET Christophe
-
BAVEREL Maël
-
Besson Alexandra
-
CATALDO Mickael
-
CHATEAU Pierre
-
Cheneau Cindy
-
Charline REDOUTEY
-
CRESSIER Pierre
-
COUPLET Pascal
-
Dandrel Gael
-
DETREZ Julien
-
Daniel SEVAT
-
Douchez Elise
-
Ferrec Orlane
-
gaudin valerie
-
HACQUES Patrick
-
LETHIER Patricia
-
Levasseur Laetitia
-
MARTY Nathalie
-
Martine SIMON
-
MOUROT Flavia
-
OBLIGER Rlisabeth
-
POURCELOT Julien
-
Saux Christophe
Ils seront contactés ultérieurement pour la démarche de récupération de leur lot.
Merci à tous pour votre participation nombreuse et bravo aux gagnants qui remportent chacun 2 places.
À bientôt pour de nouveaux jeux !