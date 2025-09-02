Jeu-concours match ESBF/ Strasbourg ATH : découvrez les résultats

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Découvrez vite les résultats du jeu Macommune.info avec l'ESBF Handball.

Vous avez été très nombreux et nombreuses à participer au jeu concours proposé sur Macommune.info pour tenter de gagner vos places ESBF / Strasbourg ATH le 10 septembre au Palais des Sports de Besançon !

Pour être tirés au sort, les participants ont donné la bonne réponse à la question qui leur était posée :

"A quelle place du championnat de Ligue Butagaz Energie s'est classée l'équipe professionnelle la saison dernière ?"

La bonne réponse qu'il fallait donner est : 5ème

Les gagnants tirés au sort parmi les bonnes réponses sont :

BARRET Christophe

BAVEREL Maël

Besson Alexandra

CATALDO Mickael

CHATEAU Pierre

Cheneau Cindy

Charline REDOUTEY

CRESSIER Pierre

COUPLET Pascal

Dandrel Gael

DETREZ Julien

Daniel SEVAT

Douchez Elise

Ferrec Orlane

gaudin valerie

HACQUES Patrick

LETHIER Patricia

Levasseur Laetitia

MARTY Nathalie

Martine SIMON

MOUROT Flavia

OBLIGER Rlisabeth

POURCELOT Julien

Saux Christophe

Ils seront contactés ultérieurement pour la démarche de récupération de leur lot.

Merci à tous pour votre participation nombreuse et bravo aux gagnants qui remportent chacun 2 places.

À bientôt pour de nouveaux jeux !