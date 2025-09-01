Jouez et gagnez vos entrées pour le Musée Courbet

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Jeu Concours • Cette semaine, maCommune.info vous propose de jouer pour tenter de gagner vos entrées au Musée Courbet afin de découvrir l'exposition en cours, en partenariat avec le Departement du doubs et le Musée Courbet d'ornans.

A l'occasion de l'exposition Paysage de marche au Musée Courbet, maCommune.info vous offre vos entrées en partenariat avec le Departement du doubs et le Musée Courbet d'ornans.

Avec vos billets valables jusqu'au 19/10/2025, venez découvrir cette exposition dans les traces des peintres-marcheurs, du 28/06/2025 au 19/10/2025 au Musée Courbet à Ornans.

Pour tentez de gagner, complétez le formulaire ci-dessous et donnez la bonne réponse à la question qui vous est posée :

Gagnez vos entrées pour "Paysages de marche" au musée Courbet Qui a peint le tableau : Peintres dans la forêt de Fontainebleau ? * Gustave Courbet Jules Coignet

Les 10 gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses. Le résultat du jeu concours sera publié sur maCommune.info le samedi 21 juin 2025 dans la journée.

Bonne chance à toutes et à tous !