Lundi 1 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Jeu-Concours
Jeux-Concours

Jouez et gagnez vos entrées pour le Musée Courbet

Publié le 01/09/2025 - 07:30
Mis à jour le 08/08/2025 - 09:34

Jeu Concours • Cette semaine, maCommune.info vous propose de jouer pour tenter de gagner vos entrées au Musée Courbet afin de découvrir l'exposition en cours, en partenariat avec le Departement du doubs et le Musée Courbet d'ornans.

©
©
1/2 - ©
2/2 - ©

A l'occasion de  l'exposition Paysage de marche au Musée Courbet, maCommune.info vous offre vos entrées en partenariat avec le Departement du doubs et le Musée Courbet d'ornans.

Avec vos billets valables jusqu'au 19/10/2025, venez découvrir cette exposition dans les traces des peintres-marcheurs, du 28/06/2025 au 19/10/2025 au Musée Courbet à Ornans.

Pour tentez de gagner, complétez le formulaire ci-dessous et donnez la bonne réponse à la question qui vous est posée :

Les 10 gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses. Le résultat du jeu concours sera publié sur maCommune.info le samedi 21 juin 2025 dans la journée.

Bonne chance à toutes et à tous !

département du doubs exposition jeu concours musée courbet Musée d'Ornans ornans

Publié le 1 septembre à 07h30 par Macommune.info
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Jeu-Concours

Le VitalSport pour préparer votre rentrée sportive… avec Decathlon !

Finances, activité en hausse et fusion, le CHU de Besançon passe en revue l'année écoulée
Offre d'emploi

Besoin de nouvelles lunettes ? Contactez une opticienne à domicile

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Curieux bisontins, touristes aventuriers ? Le territoire n'a pas fini de vous étonner...
Offre d'emploi
publi info 4

Bières en boucle 2025, une nouvelle édition à la Citadelle le 6 septembre !

Offre d'emploi : Mignotgraphie recrute un(e) Sérigraphe en CDI !
Infos Pratiques

Pendant quatre jours, les Instants gourmands investissent la place Granvelle
Jeu-concours

Jouez et gagnez vos entrées pour le Musée Courbet

Une rentrée scolaire 2025 : "La priorité est la réussite des élèves sans exception", pour Nathalie Albert-Moretti

Sondage

 14.32
légère pluie
le 01/09 à 06h00
Vent
1.68 m/s
Pression
1011 hPa
Humidité
93 %
 