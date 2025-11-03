Jouez et gagnez votre carte Avantages Jeunes 2025-2026 !

JEU CONCOURS • Cette semaine, maCommune.info et le CRIJ de Franche-Comté vous proposent de jouer pour tenter de gagner votre carte Avantages Jeunes 2025-2026

La Carte Avantages Jeunes, c’est le bon plan incontournable pour tous les moins de 30 ans en Bourgogne-Franche-Comté.

Pour seulement 10 €, elle offre plus de 4 000 réductions et bons plans proposés par 2 700 partenaires dans toute la région : culture, sport, loisirs, shopping, vie quotidienne… il y en a pour tous les goûts !

Valable un an (du 1er septembre 2025 au 31 août 2026), la Carte Avantages Jeunes permet de sortir, découvrir et se faire plaisir à prix réduit tout au long de l’année.

macommune.info vous offre la possibilité de gagner votre Carte Avantages Jeunes* et de profiter de tous ces avantages gratuitement !

Pour participer au jeu concours et avoir une chance d'être tiré au sort, complétez le formulaire ci-dessous et donnez la bonne réponse à la question :

Gagne ta Carte Avantages Jeunes 2025-2026 Grâce à la carte Avantages Jeunes, je bénéficie de : * 4 000 avantages dans toute la région Bourgogne-Franche-Comté 2 700 avantages à Besançon

Les résultats du jeu seront publiés sur maCommune.info samedi 08 novembre dans la journée. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses, et nous leur transmettrons la démarche.

Bonne chance à tous !