Jouez et gagnez votre tente de camping avec Decathlon Besançon

Afin de fêter l'été, maCommune.info et Decathlon Besançon vous offre une Tente de camping instantanée 3 places, 2 Seconds

Pour tenter de gagner, complétez le formulaire ci-dessous et donnez la bonne réponse à la question qui vous est posée :

Quel anniversaire fête la tente deux secondes cette année ? Quel anniversaire fête la tente deux secondes cette année ? * 20 ans 30 ans

Le ou la gagnante sera tiré(e) au sort parmi les bonnes réponses. Le résultat du jeu concours sera publié sur maCommune.info le samedi 28 juin 2025 dans la journée.

Bonne chance à toutes et à tous !

Et Decathlon vous offre une chance en plus de gagner une tente supplémentaire ! Pour gagner, il faudra vous rendre en magasin le lundi 30 juin, et participer à un concours de pliage de tente. Des démonstrations seront effectuées tout l'après-midi.