Lundi 6 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Jeu-Concours
Jeux-Concours

Jouez et gagnez votre valise DELSEY

Publié le 06/10/2025 - 07:30
Mis à jour le 03/10/2025 - 17:00

Jeu Concours • Cette semaine, maCommune.info vous propose de jouer pour tenter de gagner votre valise cabine DELSEY.

©
©

maCommune.info et DELSEY Besançon vous proposent de jouer pour tenter de gagner une valise cabine d'une valeur de 249€*  !

Pour tentez de gagner, complétez le formulaire ci-dessous et donnez la bonne réponse à la question qui vous est posée :

Le.la gagnant.e sera tiré.e au sort parmi les bonnes réponses.

Le résultat du jeu concours sera publié sur maCommune.info le lundi 13 octobre 2025 dans la journée.

Bonne chance à toutes et à tous !

*Valise cabine – 55x40x20cm - Gamme Ségur 2.0 - 100% polycarbonate - Garantie internationale 5 ans

delsey jeu concours

Publié le 6 octobre à 07h30 par Macommune.info
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Jeu-Concours

Malbuisson
Jeu-Concours une
Jeux-Concours

Jouez et gagnez une nuit à l’hôtel Les Rives Sauvages de Malbuisson !

JEU CONCOURS • maCommune.info et l’Hôtel SPA Les Rives Sauvages à Malbuisson vous proposent un jeu concours exceptionnel pour tenter de gagner une nuit pour 2 personnes en suite double, avec petits-déjeuners et accès au SPA ! Tentez vite votre chance !
 

Hôtel Les Rives sauvages jeu concours malbuisson spa les rives sauvages
Publié le 29 septembre à 07h30 par Macommune.info

La Grande Braderie d’Automne revient les 10 et 11 octobre 2025 au centre-ville de Besançon !

Le restaurant Le Parc à Besançon change de mains : quel sera le concept ?
Offre d'emploi

Les Boucles Vauban c’était le 21 septembre... ce sera encore en 2026 !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions
Offre d'emploi
publi info 4

Voyage, style, mobilité : plongez dans l’univers DELSEY à Besançon avec 1000 m² d’inspiration et d’innovation

Le Grand Besançon recrute un.e Agent.e de pilotage station assainissement
Infos Pratiques

Coeur XXL, after au Bastion, spectacles… Le festival Du Bitume et des Plumes fête ses 10 ans à Besançon
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre valise DELSEY

"Franche Comté Débarras", un magasin de 300m2 spécialisé dans la brocante et le bric-à-brac à Vaire

Sondage

 7.66
nuageux
le 06/10 à 06h00
Vent
1.18 m/s
Pression
1028 hPa
Humidité
94 %
 