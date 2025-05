Jusqu’à 30°C attendus samedi en Franche-Comté

Trois femelles et un mâle lynx ont été remis en liberté à proximité des lieux où ils avaient été recueillis l'hiver dernier, les 2, 5, 7 et 9 mai 2025. Pris en charge et réhabilités par le centre de soin à la faune sauvage Athenas (Jura), ces derniers ont été jugés aptes à leur réinsertion dans le milieu naturel et ont été relâchés sur les cantons de Saint-Vit, Valdahon, Moirans-en-Montagne et plateau d’Hauteville.