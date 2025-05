La Bourgogne-Franche-Comté placée en vigilance jaune aux orages dans l'après-midi

"Cet après-midi et ce soir, dans une ambiance chaude et lourde, l'activité orageuse redémarre et se renforce sur l'est du pays : notamment du Massif Central vers le nord de Rhône-Alpes et la Bourgogne-Franche-Comté et de l'Île-de-France à l'est des Hauts-de-France et au Grand Est", explique Météo France. Ces orages pourront également s'accompagner de rafales de vent et de grêle, en particulier près des frontières du nord.