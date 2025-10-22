Mercredi 22 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Bourgogne-Franche-Comté
Nature

La Bourgogne-Franche-Comté placée en vigilance jaune aux orages, vents violents et pluie-inondation ce jeudi…

Publié le 22/10/2025 - 14:41
Mis à jour le 22/10/2025 - 14:41

Météo France a placé les huit départements de Bourgogne-Franche-Comté en vigilance jaune aux orages, vents violents, pluies et inondations ce jeudi 23 octobre 2025.

© Élodie R.
© Élodie R.

En raison de l'alerte météo, les cimetières seront fermés au public ce jeudi 23 octobre 2025.

Zoom sur les différentes vigilances jaunes de ce mercredi et jeudi en Bourgogne Franche-Comté

Mercredi 22 octobre 2025

Orages

  • Doubs, Jura  : 13h00 - 21H00
  • Saône-et-Loire jusqu’à 19h00

Jeudi 23 octobre 2025

"Les passages pluvieux soutenus et les averses orageuses se succèdent partout, apportant encore des cumuls importants, notamment sur le quart Sud-Ouest jusqu'à l'ouest du Massif central, ainsi que Rhône-Alpes, Franche-Comté et Alsace-Lorraine", explique Météo France.

Vents violents

  • Franche-Comté - Doubs, Territoire de Belfort : 6h00 - minuit ; Haute-Saône, Jura : 3h00 - minuit
  • Bourgogne - Côte d’Or, Saône-et-Loire : 4h00- minuit ; Yonne et Nièvre : 2h00 - minuit

Pluie-inondation

  • Franche-Comté - Doubs, Territoire de Belfort, Haute-Saône, Jura : de minuit à midi
  • Bourgogne - Côte d’Or, Saône-et-Loire et Nièvre : minuit à midi

Orages

  • Franche-Comté - Doubs, Territoire de Belfort, Haute-Saône, Jura : 6h00 - 20h00
  • Bourgogne - Côte d’Or, Saône-et-Loire, Yonne et Nièvre : minuit à 20h00

météo-france orage pluie vent violent vigilance jaune

Publié le 22 octobre à 14h41 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Nature

Besançon
Nature Politique

Action de sensibilisation en faveur de la condition animale samedi à Besançon

À l’approche des élections municipales, l’association Projet animaux zoopolis (PAZ) organise samedi 25 octobre 2025 devant l’hôtel de ville de Besançon une action de sensibilisation pour inciter les candidats à la municipalité bisontine à s’engager en faveur de la condition animale. 

action association condition animale élections municipales hôtel de ville paz sensibilisation
Publié le 21 octobre à 10h40 par Elodie Retrouvey
Arc-et-Senans
Economie Nature

Dermatose nodulaire bovine : une réunion publique d’information à Arc-et-Senans ce lundi

Suite à la détection de plusieurs foyers de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) dans le Jura, le département du Doubs est entré dans la zone réglementée. Le préfet du Doubs Rémi Bastille organise ce lundi 20 octobre 2025 à Arc-et-Senans une réunion publique afin de faire un point sur la situation sanitaire et les mesures administratives à respecter.

dermatose bovine prefecture du doubs préfet du doubs rémi bastille réunion publique saline royale d'arc et senans
Publié le 20 octobre à 10h03 par Elodie Retrouvey
DOUBS (25)
Economie Nature

Dermatose bovine : des milliers d’animaux sous haute surveillance dans le Doubs

Suite à un premier foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNC) confirmé samedi dans le Jura, le préfet du Doubs a souhaité faire un point sur la situation dans le département ce 13 octobre 2025. Au total, 247 communes, sur les 563 du département, sont concernées. Des règles strictes de confinement sont en vigueur.

bovin chambre d'agriculture dermatose dermatose bovine prefecture du doubs vache
Publié le 18 octobre à 10h00 par Hélène L.
France
Nature

Parrainer une ruche pour sauver l’apiculture…

Un Toit Pour Les Abeilles est une entreprise à mission qui réinvente le soutien à l’apiculture française. Créée en 2010, l’entreprise a aujourd’hui en 2025, aidé plus de 150 apiculteurs en France et parrainé presque 1 milliard d’abeilles. Elle aide les apiculteurs à lutter face à la concurrence déloyale et à la pression budgétaire.

apiculture ruche un toit pour les abeilles
Publié le 12 octobre à 12h00 par Macommune.info
Bourgogne-Franche-Comté
Nature Société

Enquête participative en Bourgogne : les routes, un danger pour le hérisson d’Europe, une espèce menacée

Le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus), espèce protégée et familière des jardins, voit sa survie compromise par la circulation routière. Comme le rappelle la SHNA-OFAB (Société d’Histoire Naturelle d’Autun – Observatoire de la Faune de Bourgogne), ”l’écrasement routier constitue aujourd’hui l’une des principales causes visibles du déclin de cette espèce protégée."

hérisson protection
Publié le 27 septembre à 17h00 par Alexane

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Eliane Regazzoni nous a quittés
Offre d'emploi

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche Comté
Offre d'emploi
publi info 4

Le showroom d’Artémis ouvre ses portes à Besançon : grand destockage jusqu’à -50% du 23 au 25 octobre !

Offre d'emploi : la ville de Besançon recrute des agent.e.s pour le recensement de la population
Infos Pratiques

Quels films aller voir pour Halloween à Besançon ?
Jeu-concours

Gagnez votre repas au restaurant d'application du CFA Hilaire de Chardonnet

On a testé le karting en réalité augmentée aux Ateliers de Miserey-Salines

Sondage

 16.47
légère pluie
le 22/10 à 15h00
Vent
6.35 m/s
Pression
1003 hPa
Humidité
92 %
 