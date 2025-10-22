La Bourgogne-Franche-Comté placée en vigilance jaune aux orages, vents violents et pluie-inondation ce jeudi…

En raison de l'alerte météo, les cimetières seront fermés au public ce jeudi 23 octobre 2025.
Zoom sur les différentes vigilances jaunes de ce mercredi et jeudi en Bourgogne Franche-Comté
Mercredi 22 octobre 2025
Orages
- Doubs, Jura : 13h00 - 21H00
- Saône-et-Loire jusqu’à 19h00
Jeudi 23 octobre 2025
"Les passages pluvieux soutenus et les averses orageuses se succèdent partout, apportant encore des cumuls importants, notamment sur le quart Sud-Ouest jusqu'à l'ouest du Massif central, ainsi que Rhône-Alpes, Franche-Comté et Alsace-Lorraine", explique Météo France.
Vents violents
- Franche-Comté - Doubs, Territoire de Belfort : 6h00 - minuit ; Haute-Saône, Jura : 3h00 - minuit
- Bourgogne - Côte d’Or, Saône-et-Loire : 4h00- minuit ; Yonne et Nièvre : 2h00 - minuit
Pluie-inondation
- Franche-Comté - Doubs, Territoire de Belfort, Haute-Saône, Jura : de minuit à midi
- Bourgogne - Côte d’Or, Saône-et-Loire et Nièvre : minuit à midi
Orages
- Franche-Comté - Doubs, Territoire de Belfort, Haute-Saône, Jura : 6h00 - 20h00
- Bourgogne - Côte d’Or, Saône-et-Loire, Yonne et Nièvre : minuit à 20h00