La CGT dépose un préavis de grève illimité dès le 10 juin à Besançon Planoise

L’Union nationale de l’aide, des soins et des services à domicile (UNA) Bourgogne Franche-Comté alerte, dans un communiqué du 16 mai 2025 sur les conséquences de l’instruction budgétaire 2025. En cause : un gel de 241 millions d’euros sur les crédits alloués aux établissements et services médico-sociaux (ESMS) pour personnes âgées et en situation de handicap.