Boussières
Culture

La commune de Boussières lance sa première saison culturelle structurée “Boussières en Scènes !”

Publié le 27/10/2025 - 16:02
Mis à jour le 27/10/2025 - 12:15

Dans le cadre de la mise en place de la programmation culturelle de Boussières avec la présence d’artistes locaux et en partenariat avec des institutions culturelles comme la Rodia et Hors Saison(s), la commune organise plusieurs événements du 30 octobre au 7 décembre 2025.

© DR
© DR

De septembre à décembre 2025, trois rendez-vous culturels viendront animer la vie locale et donner le ton du futur projet culturel de la Maison des Loups, lieu appelé à devenir un véritable pôle culturel de proximité au cœur de la vallée du Doubs Sud. La médiathèque intercommunale de Boussières propose également de nombreuses actions culturelles pour l’ensemble des publics.

Zoom sur le programme

Jeudi 30 octobre 2025 – 20h – Église Saint-Étienne de Boussières Contemplations – Concert de Guillaume Charret (En partenariat avec La Rodia – Entrée 10 €)

Un voyage musical sensible et immersif, entre concert et cinéma pour les oreilles. Avec sa guitare électrique expressive, Guillaume Charret explore la mémoire, les émotions et les paysages intérieurs à travers un univers sonore poétique et contemplatif. Billetterie : sur le site de La Rodia ou sur place (dans la limite des places disponibles).

Dimanche 9 novembre 2025 – 15h – Maison des Loups Les Soufflettes & Alexandrie (En partenariat avec Hors saison(s) – Entrée 5 € – Jauge limitée à 150 places)

Une après-midi musicale placée sous le signe de l’énergie et de la convivialité :

  • Les Soufflettes, brass band féminin créé en 2023, revisite avec humour et fraîcheur les grands classiques de la pop et de la soul, des années 60 à aujourd’hui.
  • • Alexandrie, projet électro-pop porté par le musicien bisontin Antoine Passard, offre une musique lumineuse et mélodique, entre inspirations rétro et modernité poétique. Billetterie : sur le site de Hors saison(s) ou sur place le jour du concert.

Dimanche 7 décembre 2025 – 17h – Maison des Loups Gretel et Hansel – Cie Looking For My Left Hand (En partenariat avec Côté Cour – Scène conventionnée Art, Enfance, Jeunesse)

Un spectacle jeune public tendre et drôle qui revisite le mythe de Hansel et Gretel à hauteur d’enfant. À travers le regard de Gretel, 13 mois, l’histoire aborde avec douceur les bouleversements de la fratrie et la découverte du monde. Réservations : 03 81 25 51 45 – billetterie@cotecour.fr

Publié le 27 octobre à 16h02 par Hélène L.
