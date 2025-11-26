La France et Besançon perdent l’un des grands écrivains contemporains, Claude Louis-Combet nous a quittés

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

L’écrivain Claude Louis-Combet vient de nous quitter le 24 novembre 2025, mois des silhouettes comme le disait Ramos Sucre, autre grand prosateur et poète.

Texte et hommage du poète François Migeot

Cette silhouette discrète et familière manquera cruellement au quartier des Chaprais et dans les rues de Besançon où il aimait à marcher au bras de sa compagne. Mais, plus encore, c’est la perte de l’un de nos grands écrivains contemporains qui endeuille le monde des lettres et de la poésie.

Claude Louis-Combet dont l’œuvre considérable est admirée, et bien au-delà de nos frontières, était servie par une prose inimitable, souple et onirique. Mais il était aussi poète, critique d’art, essayiste, directeur de collections, et excellait dans le dialogue avec les arts plastiques.

Malgré sa profonde discrétion, son ignorance des mondanités et de leur réseaux, son recueillement d’ermite, son inaptitude aux honneurs, il a été trahi par son talent et le Grand Prix national de la SGDL (Société des Gens de Lettres) pour l’ensemble de l'Œuvre lui a été attribué en 2022. Le jury justifiait, en ces termes que nous reprenons, son choix :

Les auteurs du jury, composé par l'ensemble des membres du Comité de la SGDL, ont décidé de récompenser Claude LOUIS-COMBET pour l'ensemble de son œuvre.

Claude Louis-Combet est né à Lyon, en 1932. Cette ville, évocatrice de souvenirs, de rêveries et de fantasmes est très prégnante dans la substance de ses premiers écrits.

Au cours de sa formation philosophique à l’université de Lyon, il fut particulièrement marqué par la présence et l’enseignement d’Henri Maldiney. Puis il choisit Besançon comme terre d’adoption.

De 1958 à 1992, sa carrière de professeur de philosophie s’est déroulée entièrement à Besançon, au lycée puis pendant vingt-cinq ans à l’école normale d’instituteurs où il a été Directeur du centre de formation d’instituteurs spécialisés pour les classes d’enfants en difficulté. Entre 1958 et 1964 il écrit des articles de psychopédagogie et d’Éducation dans des revues publiées par l’Ecole Moderne (mouvement Freinet)

Son premier roman, Infernaux Paluds a paru chez Flammarion, en 1970, suivi de nombreuses publications, romans, récits et nouvelles, essais, poèmes, livres d’artistes.

À partir de 1993, son œuvre s’est poursuivie surtout chez Corti mais aussi Lettres Vives, Fata Morgana, Galilée, Léo Scheer et divers petits éditeurs.

Depuis 1986, il s’est associé à la collection Atopia, aux éditions Jérôme Millon, à Grenoble. Cette collection réédite des textes spirituels anciens, de tradition chrétienne, ainsi que des écrits consacrés à la démonologie. Claude Louis-Combet en est devenu le directeur en 1990.

La SGDL est heureuse de rendre hommage à cet écrivain essentiel.

Le Grand Prix SGDL de littérature pour l'ensemble de l'œuvre lui a été remis le 25 juin 2022 à son siège parisien de l’Hôtel de Massa.

La meilleure manière, à présent, de rende hommage au disparu et à son talent est sans doute d’inviter les bisontins à le lire et le relire, et d’évoquer son écriture, son style, avec ses propres mots ce serait :

Comme une phrase sans interstices, tout entière enveloppée d’elle-même

et close, hermétiquement, aux incidences du jour,

Sans autre intention que d’assurer son équilibre et sa paix, son poids et sa mesure,

son rythme et son temps,

Sachant que, liés les uns aux autres par les puissances d’amour du souffle et de la salive,

les mots ont une chance de tenir contre toute tentation de rupture […]*

François Migeot

* Le petit œuvre poétique p.35, éditions José Corti 1998