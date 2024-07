La Grande Braderie d’été de Besançon revient les 5 et 6 juillet 2024 ! 

PUBLI-INFO • La traditionnelle Grande Braderie de Besançon est de retour pour l'été le vendredi 5 et samedi 6 juillet 2024. Cet événement incontournable prendra ses quartiers au centre-ville de Besançon, promettant deux jours de découvertes, de bonnes affaires et de festivités.

La braderie réunira plus de 200 commerçants sédentaires et non sédentaires. Environ 60% des exposants seront des commerçants bisontins, garantissant une offre diversifiée et locale. Vous y trouverez une grande variété de produits, allant des vêtements aux articles de décoration, en passant par des produits artisanaux.

Le périmètre de la braderie

L'Union des commerçants de Besançon vous invite à déambuler dans les rues de Besançon pour dénicher les meilleures affaires et redécouvrir le charme du centre-ville. La Grande Rue, la rue des Granges, la rue Moncey, la rue de la République, la rue Bersot, la rue Pasteur, la rue d’Anvers, la rue Morand ainsi que les places du 8 Septembre, la place Granvelle et Pasteur n’attendent que vous.

Le marché des créateurs "Fait Main"

Comme chaque année, retrouvez le marché des créateurs, artisans et artistes place du 8 Septembre. Pendant ces deux jours, une quinzaine de stands présenteront des créations 100% locales et 100% fait main. Venez découvrir les talents régionaux à travers des œuvres uniques :

PETIT LOIR : Vêtements et accessoires pour enfants par Sophie.

MUDRA CREA : Objets de décoration en matériaux éco-responsables par Zoé.

CLARA ROBÉ : Clara, artiste spécialisée dans la linogravure.

STEVE AMIZET : Photographe animalier.

SAKURA MOON ART et THE PAPER MIND : Illustrations.

SOULMADE : Une box qui soutient l'artisanat français.

AMICA DECORATION : Cannage et marqueterie de paille.

Et bien d’autres !

Un espace Foodtruck

Profitez d’un espace Foodtruck place Granvelle accompagné d’animations musicales. Après votre shopping, détendez-vous à l’ombre des arbres tout en savourant des spécialités culinaires variées, disponibles midi et soir. Au menu :



La Fabbrica : pizzas napolitaines

Teranga : cuisine du Sénégal, jus et cocktails

Chapati And Tea : cuisine franco-indienne

Mr.Kalimeras : spécialités grecques

Ne manquez pas les prestations musicales de The Big B Swing Band, une formation de six musiciens, qui se produira quatre fois durant l'événement (13h et 15h30), les vendredi 5 et samedi 6 juillet 2024.

Brocante et objets vintages

Amoureux d’objets anciens et du vintage, retrouvez vos brocanteurs favoris ainsi que La Friperie Vintage et Cranes d’Anges. Objets vintages, décoration, tapis, curiosités, bijoux, friperies et vélos n’attendent que vous. Certains commerçants de la rue exposeront également devant leur boutique.

Facilité d'accès

Le samedi 6 juillet, les parkings seront à 1€ de 12h à 19h. Garez-vous dans les 10 parkings du centre-ville pour seulement 1€ (Mairie, Beaux-Arts/Cusenier, Pasteur, Chamars et Petits Chamars, Rivotte, Saint-Paul, Arènes, Glacis). Les bus et le tramway seront également en service. Attention, certaines lignes de bus peuvent être déviées pendant ces deux jours. Pour plus d'informations, consultez ginko.com.

Partenariat avec France Bleu Besançon

France Bleu Besançon, partenaire de la Grande Braderie, proposera une animation musicale tout au long du parcours. Déambulez dans les rues du centre-ville en profitant d'une playlist spéciale.

maCommune.info partenaire de la Grande Braderie

Découvrez les dernières actualités et informations sur le Grand Besançon et la Franche-Comté avec @macommune.info. Restez informés sur les événements locaux et bien plus encore !

Sécurité

Dans le cadre du plan Vigipirate "Alerte attentats", des contrôles de sacs pourront être effectués de manière aléatoire par nos agents de sécurité. Pour faciliter ces contrôles, nous vous recommandons de ne pas circuler avec des valises, sacs de voyage et sacs encombrants. Merci de votre compréhension et de votre vigilance. Des véhicules utilitaires de la concession Espace 3000, groupe Cassard Automobiles, seront présents pour renforcer la sécurité.

À bientôt au centre-ville de Besançon !