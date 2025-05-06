La justice suspend la chasse Ã  la bÃ©cassine dans le Doubs et le Jura

Le tribunal administratif de BesanÃ§on a suspendu vendredi 29 aoÃ»t 2025 en rÃ©fÃ©rÃ© la chasse Ã la bÃ©cassine des marais et Ã la bÃ©cassine sourde, des espÃ¨ces menacÃ©es de disparition, dans les dÃ©partements du Doubs et du Jura.

"La justice offre un rÃ©pit aux bÃ©cassines franÃ§aises", a estimÃ© la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) dans un communiquÃ©. Le tribunal se prononcera ultÃ©rieurement sur le sujet "au fond". Saisie par l'association de dÃ©fense des oiseaux, la juge des rÃ©fÃ©rÃ©s a suspendu les arrÃªtÃ©s prÃ©fectoraux du Doubs et du Jura autorisant la chasse de ces oiseaux de septembre 2025 Ã janvier 2026.

Elle a estimÃ© que "ces espÃ¨ces sont en danger critique de disparition sur le territoire national", selon un communiquÃ© du tribunal administratif. "Seuls trois Ã six couples d'effectifs nicheurs" ont en effet Ã©tÃ© comptabilisÃ©s dans le dÃ©partement du Jura en 2024 et "une cinquantaine dans le dÃ©partement du Doubs". Le prÃ©fet avait autorisÃ© "des quotas de prÃ©lÃ¨vement de 30 oiseaux par chasseurs". La juge relÃ¨ve aussi "qu'aucune donnÃ©e scientifique actuelle ne permet d'affirmer que les populations migratrices de ces espÃ¨ces reviendraient nicher en France en cas de disparition de ces effectifs".

Un objectif de conservation

Pour Allain Bougrain Dubourg, prÃ©sident de la LPO, la justice administrative a confirmÃ© que "l'objectif de conservation d'une espÃ¨ce en pÃ©ril immÃ©diat doit primer sur l'exercice d'un loisir mortifÃ¨re. Cette dÃ©cision de justice permet de donner un sursis Ã la bÃ©cassine des marais au coeur d'un des derniers bastions franÃ§ais oÃ¹ l'espÃ¨ce rÃ©ussit encore Ã se reproduire." La bÃ©cassine des marais est un oiseau typique des milieux marÃ©cageux, reconnaissable Ã son plumage brun mimÃ©tique et son long bec droit.

En France, sa population nicheuse a diminuÃ© de plus de 75% depuis les annÃ©es 1970, selon la LPO, avec Ã peine une soixantaine de couples qui se reproduisent aujourd'hui sur le territoire, dont prÃ¨s de la moitiÃ© dans le bassin du Drugeon, dans le Doubs.

Les causes principales de sa lente disparition sont l'assÃ©chement et l'artificialisation des zones humides, mais "la chasse y contribue Ã©galement" et fait "courir un risque existentiel aux rares nicheurs franÃ§ais", affirme la LPO.

L'association appelle Ã "mettre en place un moratoire pour interdire durablement la chasse des bÃ©cassines dans les dÃ©partements accueillant les derniers couples nicheurs".

(Source AFP)