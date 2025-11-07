La première nouvelle rame de tram' en circulation dès le 10 novembre dans le Grand Besançon

La première rame de marque Alstom, nommée Germaine Tillion, entrera en service sur le réseau de tramway de Grand Besançon Métropole à partir du lundi 10 novembre 2025, après l’autorisation de mise en service commerciale accordée par la préfecture.

Les nouvelles rames, longues de 33 mètres, peuvent accueillir jusqu'à 201 passagers dans un confort accru. "Fruit d’un long travail d’études, de conception, de fabrication, d’assemblage, de livraison, d’essais, de formation des personnels, la mise en service de cette nouvelle rame marque une étape majeure dans le développement du réseau Ginko, réseau de transport en commun du Grand Besançon", souligne Grand Besançon Métropole.

Ce projet d’acquisition de nouvelles rames, pour un montant de 28 millions d'euros, vise à renforcer la capacité de transport du réseau Ginko. Les cinq premières rames seront mises en circulation progressivement, notamment aux heures de pointe du matin et du soir, permettant de porter la fréquence à 10 minutes sur les lignes T1 et T2 au printemps 2026 (12 minutes actuellement).

Trois rames supplémentaires rejoindront la flotte au cours de l'année 2026, portant le total à huit nouvelles rames.



Fin 2026, avec l'aménagement d'un quatrième terminus à Brûlard, les fréquences pourront être portées à 5 minutes sur la ligne T2 (Hauts du Chazal <> Gare Viotte) et à 8 minutes sur la ligne T1 (Brûlard <> Chalezeule). Le tronc commun des deux lignes (entre les stations Brûlard et Micaud) verra une rame circuler toutes les 3 à 4 minutes.