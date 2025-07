La qualité de l’air s’améliore en Bourgogne Franche-Comté... mais ça ne va pas durer

Le dernier bulletin d'Atmo Bourgonge-Franche-Comté de ce mercredi 9 juillet 2025 prévoit une qualité de l’air moyenne et une concentration en pollens qui ira de modérée à élevée en fonction des zones. C'est mieux que les semaines précédentes, mais avec le retour de la chaleur dans les prochains jours, le répit risque d'être de courte durée.

Qualité de l’air :

Aujourd’hui, “les modèles de prévision indiquent une qualité de l’air moyenne sur tout le territoire” explique Atmo BFC, seul le nord de l’Yonne a un air légèrement dégradé. Avec le retour du soleil dans les prochains jours, les niveaux devraient progressivement augmenter. Le polluant majoritaire dans l’air est l’ozone.

Les pollens :

Trois zones de la Bourgogne Franche-Comté sont fortement touchées par le pollen aujourd’hui. Le nord de l’Yonne, une fine partie de l’ouest de la Saône et Loire, ainsi qu’une partie du Doubs (vers Maîche et Valentigney). Pour le reste du territoire, la concentration en pollens sera modéré voire faible. Malgré une concertation stable cette semaine, ce sont bien les pollens de graminée qui seront le plus présent dans l’air.

Pour les personnes allergiques au pollen, Atmo conseille tout de même de poursuivre les traitements en cas de départ en montagne pendant le mois de juillet car “la saison pollinique y est retardée”.