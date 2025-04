La troupe de la Comédie-Française attendue pour la première fois à la Citadelle de Besançon

Le 8 juillet 2025, la Citadelle de Besançon s’associe à la Rodia et au Nouveau théâtre de Besançon pour accueillir dans son site classé Unesco la troupe de la Comédie-Française qui viendra interpréter la pièce Les Serge (Gainsbourg point barre) en plein air. Une représentation aura lieu également un peu plus tôt le 6 juillet lors des Eurockéennes de Belfort.

Elle n’était encore jamais venue à Besançon mais ce sera bientôt chose faite. Ce jeudi 3 avril 2025, l’adjointe à la Culture de la Ville de Besançon Aline Chassagne, le directeur de la Citadelle Alexandre Arnodo, les directeurs de la Rodia David Demange et du Nouveau théâtre de Besançon Tommy Millot n’ont pu cacher leur joie et leur fierté d’annoncer un aussi beau projet que celle de la venue de la troupe de la Comédie Française pour la première fois à Besançon.

Le 8 juillet prochain, la troupe se produira en plein air dans le parc Saint-Étienne pour interpréter une version unique de la pièce Les Serge. Celle-ci prend la forme d’une ultime répétition d’une sorte de concert stand-up de Serge Gainsbourg mêlant à la fois chansons et extraits d’interview. Tommy Millot résume ce spectacle comme un "moment réjouissant avec un Serge Gainsbourg un peu différent de ce qu’on a l’habitude de voir, cette figure clivante à la fois adulée et détestée". La pièce, sans réel décor, revisite le répertoire de chansons "qui font partie de notre patrimoine aujourd’hui".

Rendre l'événement "accessible à tous"

Pour l’adjointe à la Culture, faire venir une institution comme la Comédie française dans un lieu "très emblématique, patrimonial et culturel" et également "à l’image du contexte américain", un "acte de résistance que de continuer d’offrir au public des moments de culture pour s’évader". Afin de rendre cet événement accessible à tous, la Ville a d’ailleurs prévu d’attribuer 50 places au Centre communal d’action sociale (CCAS). Quant aux billets, ils seront proposés au tarif de 20€ en prévente et 25€ sur place. C’était d’ailleurs une volonté des organisateurs de "faire circuler nos publics entre nos institutions et nos labels" confirme Tommy Millet.

Organisée en partenariat avec les Eurockéennes de Belfort, la pièce se produira également le dimanche 6 juillet lors du festival. Les représentations francs-comtoises auront d’ailleurs la particularité d’être différentes de celles de la tournée nationale (complète). Le spectacle se situant à la frontière du théâtre et de la musique, les comédiens de la Comédie Française, qui jouent eux-mêmes la musique de Serge Gainsbourg sur scène "excellemment bien", ne "viendront pas seuls", a confirmé le directeur de la Rodia.

Des invités surprises

Si la pièce est habituellement jouée dans des théâtres, les versions bisontines et belfortaines seront elles, jouées en plein air, ce qui, pour David Demange, nécessitait d’amener "une dimension un peu différente". Trois invités spéciaux se mêleront donc aux deux représentations. Si l’un d’entre eux demeure encore secret, on sait déjà que "deux grandes figures de la nouvelle scène française" participeront, a confirmé le directeur. Il s’agit de Malik Djoudi et Clara Ysé.

Le directeur de la Citadelle a pour sa part souligné "dès le départ notre désir commun et la capacité de pouvoir réunir les conditions pour réaliser un tel projet à la Citadelle". "On peut le faire parce qu’on est ensemble", a ajouté Tommy Millot, "aucun d’entre-nous n’aurait pu le faire seul", a surenchéri David Demange. C’était également un souhait de la municipalité "d’un monument au présent qui s’ouvre et travaille avec le territoire en permanence" poursuit Alexandre Arnodo qui a évoqué des "projets qui font connivence" pour valoriser "ce monument Unesco". Le directeur est ainsi ravi de voir que c’est "le territoire qui s’empare d’un monument, qui se met lui-même en mouvement grâce à nos territoires".

Repli possible à la Rodia

Côté budget, l’événement oscille entre 40 et 50.000€. Les trois structures ont participé entre 5.000 et 8.000 € chacun, tandis que la Banque Populaire apporte un mécénat de 10.000€.

En cas de météo défavorable, une solution de repli sera proposée à la Rodia pour les 1.500 spectateurs attendus. Des places supplémentaires pourront donc être remises en vente à quelques jours de l’événement si la météo le permet.

Infos +

Le 8 juillet 2025, à la Citadelle de Besançon à 21h

Prix : 20€ en prévente / 25€ sur place.

La troupe de la Comédie-Française : Stéphane Varupenne, Benjamin Lavernhe, Sébastien Pouderoux, Noam Morgensztern, Yoann Gasiorowski, Marie Oppert