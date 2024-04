La ville de Besançon recrute des jardinier.ère.s des espaces verts et de nature

OFFRE D'EMPLOI • La Ville de Besançon recrute pour la Direction Biodiversité et Espaces Verts des jardinier.ère.s des espaces verts et de nature

Capitale française de la Biodiversité 2018, passée en zéro phyto depuis les années 2000, disposant de 12 éco-jardins, 4 arrêtés de protection de biotope ; 2 sites Natura 2000 et 8 ZNIEFF, la Ville de Besançon est riche de plus de 2 000 ha de forêts (1/3 de son territoire) ; 241 ha de parcs, jardins, espaces verts et cimetières, 144 ha d’espaces naturels, 63 ha d’espaces sportifs, 63 aires de jeux publics, 11 ha de jardins familiaux, 108 km de sentiers balisés et 21 km de rives du Doubs. La Ville développe une politique de lutte contre l’érosion de la biodiversité, en faveur de l’expression de la dimension paysagère des lieux, de l’amélioration du cadre de vie et de la place de la nature en ville. Politique qu’elle décline de manière innovante dans tous les projets d’aménagements et de gestion de ses espaces publics.

Missions :

-Participer aux travaux de création, d’aménagement et d’entretien des espaces verts, parcs, jardins et autres espaces gérés par la direction de manière à favoriser la biodiversité

-Effectuer l’entretien des espaces verts et naturels gérés par la direction dans le respect de la gestion écologique et du développement durable

-Maintenir un espace public accueillant, pédagogique, sécurisé pour les usagers

Profil :

-Titulaire d’un titre ou diplôme homologué niveau V (CAP-BEP) dans le domaine des espaces verts et des milieux naturels

-Sens du travail en équipe

-Qualités relationnelles

-Dynamisme et réactivité

-Aptitude à un travail physique en extérieur

-Sens de l’initiative et autonomie

-Sens de l’observation

-Disponibilité et polyvalence

-Souci de précision et de la rigueur

-Sens des responsabilités et du service public

Habilitations, permis appréciés :

-Certificat d'aptitude à la conduite d'engins en sécurité (CACES) : autorisation de conduite d’engins de chantier de catégorie 1 et de catégorie 8, PEMP, chariot élévateur

-Permis B et BE, éventuellement C et CE

-Certiphyto

Recrutement par :

-voie statutaire : aux agents relevant du cadre d'emploi des adjoint.e.s technique.s territorial.aux

-par intégration directe dans la FPT dans le grade d'adjoint technique

-selon la législation applicable aux travailleurs handicapés

D'autres bonnes raisons de nous rejoindre :

-Rémunération statutaire et régime indemnitaire lié aux fonctions exercées + prime annuelle versée en fin d'année, correspondant à un traitement indiciaire mensuel,

-Conditions de travail favorables : flexibilité des horaires sur 36h20 / semaine, 35 jours de congés

-Avantages du Comité des œuvres sociales de la collectivité : chèques vacances, voyages, loisirs et billetterie, locations saisonnières, à des prix attractifs,

-Participation de l'employeur à l’assurance prévoyance,

-Forfait "mobilités durables" prévu à hauteur de 300€ maximum / an, pour les agents utilisant leur vélo ou trottinette pour leur déplacement domicile-travail,

-Remboursement des frais de transports en commun à hauteur de 75 %,

-Une offre de formations pour vous permettre de développer vos compétences et vous accompagner dans votre parcours professionnel.

Date limite de candidature : 10 MAI 2024

Pièces requises : lettre de motivation et CV (format pdf)

Des tests techniques seront organisés le jour des entretiens.

Contacts :

RH : Madame Sandrine JACQUOT SELUKSY, chargée de recrutement au 03.81.61.52.76

Au sein du service : Monsieur Raffaello SCOLAMACCHIA, Chef de service au 03.81.41.53.07