Vital’Été à Besançon… C’est reparti jusqu’au 27 août 2025

Du 7 juillet au 27 août, la Ville de Besançon propose une nouvelle édition de Vital’Été, rendez-vous estival gratuit dédié au sport, à la culture, aux loisirs et à la nature. Cette nouvelle édition s’articule autour de deux sites principaux, pensés pour accueillir petits et grands dans une ambiance conviviale et accessible, entre ville et nature.

Vital’été Malcombe du lundi au vendredi - 9h30-12h30 et 16h-19h

Environ 40 activités différentes chaque jour sont proposées sur le site de la Malcombe : sports (VTT, escalade, boxe...), ateliers créatifs (poterie, couture, musique...), animations autour du patrimoine et de la santé, cultures urbaines (graff, skate, slackline...), espace enfants, soirées festives les jeudis et vendredis de 19 à 21 heures, animations les samedis (spectacles, randonnées...).

Vital’été Chailluz du mardi au samedi - 14h-18h30

Plusieurs animations seront également proposées en plein cœur de la forêt, au Hameau des Grandes Baraques (accès maintenu malgré les travaux d’enfouissement de la ligne électrique - Déviation signalée via la route de Tallenay), autour de la richesse de la nature et de la sensibilisation aux enjeux environnementaux.

La traditionnelle fête Forêt’N se tiendra du 8 juillet au 23 août (hors dimanches et lundis) : balades naturalistes, rencontres avec des passionnés, ateliers de découverte des arbres, insectes, oiseaux, et jeux en plein air (arbalète, échasses, cricket, jeux de coopération...). Et pour la 14e année, les jardins de la Petite École dans la Forêt deviennent un véritable terrain de jeu : activités ludiques et familiales permettront d’apprendre tout en s’amusant.

Deux offres complémentaires permettront de découvrir des disciplines en milieu spécifique :

Vital’Nautique : canoë et aviron – base nautique Michel Chapuis



Vital’Équestre : initiation à l’équitation – Étrier Bisontin

Une tenue adaptée est exigée pour toute activité sportive : chaussures souples, plates et fermées. Les enfants de moins de 8 ans doivent être obligatoirement accompagnés d’un parent. Programme et modalités d’accès à retrouver en ligne et sur l’application Sport à Besançon.

Infos pratiques