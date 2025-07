Tout & Bon, un nouveau service traiteur avec livraison pour les entreprises du Grand Besançon

Le concept a été lancé en 2010 à Lille. Depuis, il s’est démocratisé et rassemble désormais 34 magasins franchisés en France. Implantée depuis le 22 avril 2025 rue Albert Thomas à Besançon, l’entreprise peut livrer dans toutes les communes du Grand Besançon ainsi que sur les secteurs de Marnay et Rioz.

D’abord chef d’entreprise dans le domaine alimentaire, Gauthier Oudot a voulu se réorienter à 41 ans et devenir le nouveau franchisé de "Tout & Bon". "Ce concept est dédié principalement aux entreprises que ce soit pour une réunion, un séminaire, un événement, une assemblée générale…", nous explique le gérant en précisant que Tout & Bon peut livrer de deux à 1.000 repas par jour.

Du côté de la carte, la franchise propose des plats allant du petit-déjeuner au cocktail en passant par le plateau-repas : "Nous avons plusieurs formules avec plus d’une dizaine de plateaux-repas différents. Nous pouvons répondre à toute les demandes, du plat végétarien au végane, au plat sans lactose ou sans gluten", précise Gauthier Oudot.

Enfin, toutes les viandes et les légumes sont "origine France" et le fromage et charcuterie sont certifiés "AOP" ou "IGP", tient à indiquer le gérant.

Pour ce qui est des commandes, il est possible de commander en dernière minute.

Infos +