Besançon s’est transformée entre 2020 et 2025 : qu’est-ce qui a changé près de chez vous ?

PUBLI-INFO • La Ville de Besançon a engagé, entre 2020 et 2025, un vaste programme de transformation urbaine. Ce sont plus de 320 actions qui ont été menées dans l’ensemble de la commune, visant à renforcer son attractivité, sa solidarité, son dynamisme, son inclusivité et sa résilience face aux enjeux climatiques et sociaux.

Ces projets, portés par la municipalité, touchent de nombreux domaines de la vie quotidienne : rénovation d’écoles, développement des mobilités douces, renforcement de l’offre sportive et culturelle, ou encore actions en faveur de la biodiversité. L’objectif affiché est clair : construire une ville plus verte, plus solidaire et plus protectrice pour ses habitants.

Une carte interactive mise à disposition par la Ville permet aux habitants de visualiser l’ensemble des réalisations concrètes à travers près de 600 points d’intérêt répertoriés. En entrant une adresse, chacun peut découvrir les actions menées dans son quartier et mesurer l’ampleur des transformations entreprises.

Ce nouvel outil vise à mettre en lumière les investissements réalisés à l’échelle locale, et à illustrer concrètement la volonté municipale de faire de Besançon ”une ville durable au service de toutes et tous”.