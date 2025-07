Des balades Ã  vÃ©lo faciles et sur mesure grÃ¢ce aux points-nÅ“uds

Un concept simple… mais efficace

Fini les parcours déjà tracés avec le réseau Points-Nœuds, c’est vous qui choisissez votre chemin. Le principe est aussi facile que pratique : chaque carrefour est identifié par un numéro. Il vous suffit tout simplement de relier ces numéros pour créer votre propre itinéraire personnalisé, selon vos envies, votre forme physique ou les paysages que vous souhaitez explorer.

Pour vous guider, tout en restant libre, des panneaux verts bien jalonnent les routes, rendant l’orientation intuitive, même sans carte.

Planifiez votre aventure comme vous voulez

Vous êtes plutôt carte interactive ou papier ? Les deux options sont possibles :

En ligne : un calculateur d’itinéraires vous permet de concevoir votre parcours sur mesure. Choisissez votre point de départ, indiquez la distance souhaitée, le dénivelé, et laissez-vous guider ! Vous pouvez même générer un parcours au hasard ou choisir en fonction des points d’intérêt à proximité (restaurants, sites touristiques, panoramas…).

Carte papier : une carte du réseau, gratuite et disponible dans les offices de tourisme, vous permet de préparer simplement votre itinéraire. Il vous suffit de noter les numéros des points-nœuds que vous souhaitez suivre. Des étiquettes à fixer sur votre guidon, disponibles dans les offices de tourisme ou en téléchargement, vous permettront d’embarquer votre itinéraire.

Besoin d’inspiration ?

Pas de panique si vous ne savez pas par où commencer ! Les offices de tourisme ont imaginé une vingtaine de parcours thématiques pour tous les goûts : excursions gourmandes, balades culturelles, découvertes nature…

Quels secteurs parcourir ?

Lancé depuis l'été 2022, le réseau Points-Noeuds s'étend petit à petit pour une couverture totale du département en 2027. Aujourd'hui, les secteurs couverts par le réseau Points-Noeuds dans le Doubs permettent de se balader sur le plateau de Frasne et la vallée du Drugeon, autour de Métabief et du lac de Saint-Point, du sommet du Mont d'or jusqu'à la Source du Doubs à Mouthe ! Et pour découvrir d'autres horizons, direction la Vallée du Doubs, du Doubs Baumois à Sancey Belleherbe en passant par Belvoir et les 2 Vallées vertes où grands espaces verdoyants, villages de caractère et châteaux vous enchanteront !

Les plateaux de Maîche et de Levier seront balisés durant l'été 2025.

Le vélo en toute liberté

Flexible, ludique et accessible à tous, ce système de balisage vous offre une nouvelle façon de découvrir les trésors du Doubs. Alors, prêt à tracer votre propre route ?