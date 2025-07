On a testé pour vous le nouveau sirop fraise rhubarbe de la maison Rième

Accompagnés de nos deux stagiaires estivaux, Sacha et Salomé, nous avons eu le plaisir de découvrir la toute dernière création de la maison Rième : un sirop au mariage prometteur de fraise et de rhubarbe.

Dès l’ouverture, la bouteille dévoile une belle robe rose-rouge, intense sans être trop foncée ni trop pâle. Un parfum puissant de fraise s’en échappe immédiatement, rappelant celui d’une boîte de bonbons que l’on ouvrirait ou encore le parfum bien connu du sirop de fraise classique de chez Rième.

Nous versons quelques millimètres de sirop dans un verre, puis ajoutons environ 20 cl d’eau à température ambiante. Si l’arôme de fraise domine clairement au nez, en bouche, c’est la rhubarbe qui prend le dessus avec sa vivacité, son acidité. "Il ne faut pas trop en mettre, le goût est très prononcé", notent Sacha et Salomé, nos testeurs du jour.

Place à la dégustation !

Ce nouveau sirop révèle un équilibre subtil entre les arômes naturels des deux fruits. La fraise ouvre la marche, puis laisse place à l’acidité caractéristique de la rhubarbe. Une transition agréable qui séduit nos papilles. "C’est comme un bonbon acidulé", observe Salomé. Une comparaison que nous validons tous autour de la table.

Nous avons également tenté une version avec de l’eau gazeuse bien fraîche. Sans surprise, l’alliance des bulles et de la rhubarbe donne un résultat vivifiant, presque énergisant. C’est rafraîchissant et même revigorant. Notre collègue Hélène suggère d’y ajouter quelques glaçons et des quartiers de fraises fraîches. "Il a du potentiel pour réaliser des mocktails et des cocktails", affirme Salomé.

Justement, en le goûtant avec de l’eau gazeuse, les idées de cocktails affluent : on imagine un mélange d’eau pétillante bien fraîche, un quartier de citron et un trait de jus de gingembre frais concentré pour une version sans alcool. Pour une version alcoolisée, on pourrait y ajouter une dose de gin ou de vermouth de qualité. Hélène propose même une déclinaison façon kir, avec un trait de ce sirop dans du prosecco.

Salomé, Sacha, Hélène et Alexane valident à l’unanimité…