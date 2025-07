Retour des Mardis des rives : quel est le programme ?

Avec plus de 15 000 spectateurs en 2024, les mardis des rives deviennent un incontournable de l’été bisontin.

PROGRAMMATION

8 juillet à Saint-Vit : Pat d’F – Afro folk

C’est le chanteur d’afro folk “Pat d’F” qui ouvrira les hostilités. Avec un style unique de sa création, il s’inspire de son héritage culturel et de ses expériences. Des rythmes entraînants et captivants entraîneront les spectateurs dans une sensibilité profonde.

Il jouera à 20h au Pôle Sportif, rue Jean Cornet.

C’est le groupe de rock bisontin ASK qui assurera la première partie

15 juillet à Avanne-Aveney : Selva Sonora – musique latine

Le groupe de musique latine Selva Sonora revisitera des musiques populaires latines en s’entourant de musiciens bisontins. De Los Marlos à Quantic, ce groupe séduira les amateurs de musique traditionnelle comme les puristes de musique électronique plus contemporaine

Début du concert à 20h au Jardin public, rue de Champfrêne.

C’est l’association “Salsamoondo” qui animera la première partie qui proposera une initiation à la danse.

22 juillet à Thise : The Hardbingerz – Reggea roots

Le collectif de musiciens bisontins The Hardbingerz sera sur scène le 22 juillet à Thise. Réunis autour du reggae roots, la voix profonde et singulière du chanteur Caporal Poopa rendra cette expérience unique en son genre.

Début du concert à 20h à la rue du stade.

Pour la première partie, elle sera assurée par le chanteur pop SéDMé.

29 juillet à Deluz : Cafarnaüm – Chanson alternative

Pour le dernier mardi de juillet, le violoncelle se mixe à des supports électroniques et emmène le public en voyage sous la gouverne du duo Cafarnaüm. Chaque morceau commence par un conte poétique, guidant le public à travers des explorations musicales. Ce concert sera une réelle expérience créative avec son brin d’interactivité et d’immersion

Début du concert à 20h au Jardin public, rue des Papeteries

Aucune première partie n’est prévue pour l’instant.

05 août à Roche-lez-Beaupré : Lobster - Fresh Pop

Ce quatuor est dotée d’une bouffée d’influences diverses et variées. Du jazz au rock en passant par la funk et l’électro, c’est un vrai melting-pot mélodieux. Avec une centaine de concerts à son actif, le groupe fera découvrir ses nouveaux morceaux sur la scène des Mardis des rives.

Début du concert à 20h au Stade du Doubs, rue de Casamène.

Aucune première partie n’est annoncée pour le moment.

12 août à Byans-sur-Doubs : Fat Jeff – Blues rock

Il est peut-être seul sur scène, mais il saura électriser la foule. Avec son énergie redoutable et plusieurs centaines de concerts dans sa carrière, Fat Jeff emmènera le public dans son univers musical. Il sait faire le pont entre les années 70 et une identité beaucoup plus moderne en mêlant le blues et le rock.

Début du concert à 20h au Jardin public, route de la Grotte

La première partie sera assurée par Rock in Peace, quatre musiciens bisontins spécialistes de reprises.

19 août à Montferrand-le-Château : Atouboudchan – Reprises variété

Des standards de la chanson française aux hits internationaux, le groupe n’hésite pas à surprendre son public. Depuis plus de deux décennies, le groupe fait danser les foules avec des performances explosives et des représentations variées.

Début du concerts à 20h au Stade, rue du stade.

26 août à Besançon : Le Bal des Sales Gosses et El Gato Negro

Le Bal des Sales Gosses – Rock familial

Naviguant entre chanson rock, ballade ou chanson française, les quatre musiciens mettent en scène des histoires de souris qui dansent ou de gentils vampires. Parfait pour les petits et pour les grands, c’est l’occasion parfaite pour un moment en famille.

El Gato Negro – Pop subtropicale

Ce sont les musiques latines qui clôtureront les Mardis des rives, avec El Gato Negro. Un joli mélange de poésie, de philosophie et d’histoires d’amour. De nombreux instruments seront sur la scène, comme la flute, la guitare, la trompette ou encore des percussions.

Début du concert à 19h (Le Bal des Sales Gosses) et 20h30 pour El Gato Negro, au parc de la rhodiacéta, avenue Chardonnet.

INFOS PRATIQUES

Sur les sites des concerts, des stands et des animations seront proposés. Parmi eux, le bibliobus de la Ville de Besançon. Pendant toute la soirée, un salon de lecture et un large choix de documents à emprunter seront mis à disposition (BD, romans, mangas, DVD…). Il faudra posséder la carte des bibliothèques de Besançon, cependant pas de panique, il sera possible de le faire gratuitement sur place.

Une chaîne WhatsApp est à disposition pour rester informé des actualités en temps réel lors des différents soirées. Il y aura également du contenu exclusif.

Des navettes de bus gratuites sont mises en place au départ des pôles Micropolis ou Orchamps jusqu’aux lieux ds concerts. Pour les concerts à Deluz, Roche-lez-Beaupré et Thise, le départ sera au pôle Orchamps à 18h30 (quai ligne 71) pour tous les autres concerts, ce sera départ Micropolis à 18h30 (quai ligne 51). Attention, la réservation est obligatoire. Une navette pour adaptée PMR est également mise à disposition par téléphone au 03 70 27 71 60.