Mardi 23 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Grand Besançon Métropole
Transports

La voie ferrée entre Besançon et Deluz en pleine modernisation : quels impacts sur la circulation ?

Publié le 23/09/2025 - 10:55
Mis à jour le 23/09/2025 - 09:46

SNCF Réseau a annoncé la poursuite des travaux de modernisation de la voie entre Besançon et Deluz, dans le Doubs, jusqu’au 20 décembre 2025. Ce chantier représente un investissement de 20 millions d’euros, financés par SNCF Réseau. Plusieurs quai et passages seront impactés.

Un train-usine © SNCF Réseau
Un train-usine © SNCF Réseau

Il s’inscrit dans un programme régional plus large : "En 2025, 330 millions d’euros sont consacrés à la modernisation et à la régénération des infrastructures ferroviaires régionales, dont 52 millions d’euros cofinancés avec l’État, la Région, l’Union Européenne et SNCF Réseau", précise le communiqué.

L’objectif affiché est de "contribuer à la performance du réseau en garantissant des conditions optimales de régularité et de sécurité des circulations ferroviaires".

Des travaux de grande ampleur

Le chantier comprend plusieurs opérations majeures : renouveler 11 km de voies avec l’intervention d’un train-usine, remplacer 20 000 tonnes de ballast, réaliser des travaux de mise en accessibilité du quai n°1 de la gare de Novillars, entretenir et sécuriser les ouvrages et les abords.

Les travaux préparatoires se sont déroulés jusqu’au 4 octobre. Depuis, les interventions principales se poursuivent de nuit jusqu’au 20 décembre. Au plus fort de l’opération, 350 agents et 15 entreprises seront mobilisés en moyenne chaque nuit, avec près de 2 000 heures d’insertion réalisées sur ce chantier.

Les travaux reposent sur l’utilisation d’un dispositif industriel spécifique. "Il n’existe que 3 trains-usines de ce type en France. Grâce à cette technologie, près d’un kilomètre de voie peut être remis à neuf chaque jour, contre seulement une centaine de mètres avec des moyens classiques", explique SNCF Réseau.

Quels impacts sur la circulation ?

Certaines installations ferroviaires et routières sont temporairement fermées. Ainsi :

  • le quai Voie 1 en gare de Novillars est fermé du 22 septembre au 11 octobre.
  • Le passage à niveau n°64 à Thise est fermé du 1er au 25 octobre, avec déviation mise en place.
  • Le passage à niveau piéton n°67 à Roche-lez-Beaupré est fermé de nuit en semaine, du 6 octobre au 8 novembre.

Une démarche environnementale

L’opération intègre une logique d’économie circulaire et de réduction d’impact. "45% du ballast extrait de la voie est directement réinjecté après avoir été criblé (tamisé et lavé)", souligne le communiqué. La station de lavage permet de réduire "la consommation d’eau de 70% et les émissions de poussière".

De plus, "l’ensemble du rail déposé va repartir par wagons dans des aciéries françaises pour alimenter la filière électrique de fabrication de rails neufs", ce qui représente 1 100 tonnes d’acier recyclé. Selon SNCF Réseau, cette méthode permet une baisse des émissions de CO2 comprise "entre 60 et 90%".

Des retombées locales

Enfin, le chantier génère une activité économique pour le territoire. "Plusieurs agents et entreprises sous-traitantes, dont certaines locales, participent au bon déroulé du chantier et dynamisent l’économie locale (gîtes, hôtels, restaurants, commerces de proximité…)", conclut le communiqué.

SNCF réseau train travaux

Publié le 23 septembre à 10h55 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Transports

Grand Besançon Métropole
Transports

La voie ferrée entre Besançon et Deluz en pleine modernisation : quels impacts sur la circulation ?

SNCF Réseau a annoncé la poursuite des travaux de modernisation de la voie entre Besançon et Deluz, dans le Doubs, jusqu’au 20 décembre 2025. Ce chantier représente un investissement de 20 millions d’euros, financés par SNCF Réseau. Plusieurs quai et passages seront impactés.

SNCF réseau train travaux
Publié le 23 septembre à 10h55 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Transports

Un pass transport à 6€ pour profiter des Journées du patrimoine en Bourgogne-Franche-Comté

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025, la Région Bourgogne-Franche-Comté propose avec les réseaux de transport partenaires, un pass à 6 euros pour se rendre sur les sites ouverts au public pendant les journées européennes du patrimoine.

journées européennes du patrimoine region bourgogne franche-comte transports
Publié le 19 septembre à 15h01 par Hélène L.
Besançon
Société Transports

La vélorution revient ce samedi dans les rues de Besançon

Les deux associations Vélo de Besançon et les Manivelles organisent ce samedi 13 septembre à 17h une vélorution au départ du pont Battant à Besançon. Les organisateurs entendent ainsi "célébrer le vélo comme moyen de déplacement urbain et péri-urbain multi-avantageux, pour soi et pour la collectivité".

association velo besancon vélo vélorution
Publié le 13 septembre à 15h36 par Elodie Retrouvey
France
Social Transports

SNCF : une journée noire annoncée pour le 18 septembre

Si une journée de forte mobilisation nationale et citoyenne est attendue le 10 septembre 2025, une journée de grève ”massive” a été annoncée ce mercredi soir pour la journée du 18 septembre par les trois principaux syndicats de SNCF, CGT-Cheminots, Unsa-Ferroviaire et CFDT-Cheminots. Objectif : protester contre le budget du gouvernement.

cfdt cgt grève sncf unsa
Publié le 4 septembre à 10h15 par Alexane

Avec le "bus Mes Tips Santé", la CPAM au plus près des jeunes, le 1er octobre

Respirer pour s’ancrer : trois conseils essentiels à appliquer
Offre d'emploi

Abdessamad El Montassir explore la mémoire du désert au Frac Franche-Comté

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions
Offre d'emploi
publi info 4

Voyage, style, mobilité : plongez dans l’univers DELSEY à Besançon avec 1000 m² d’inspiration et d’innovation

Offre d'emploi : Mignotgraphie recrute un.e Commercial.e en CDI !
Infos Pratiques

150 exposants au week-end gourmand du Chat Perché
Jeu-concours

JEU CONCOURS Livres dans la Boucle 2025 / Jeu n°5

Fonds d’artichauts gratinés au Mont d’Or

Sondage

 9.32
forte pluie
le 23/09 à 09h00
Vent
1.7 m/s
Pression
1018 hPa
Humidité
93 %
 