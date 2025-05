La voiture finit dans le talus à Gondenans-Montby : un jeune de 19 ans gravement blessé

La voiture a terminé sa course dans un talus, en contrebas de la chaussée, dans une végétation dense compliquant l’action des secouristes. Au regard du terrain, des spécialistes du Secours en milieu périlleux et montagne ont été engagés dans le but de sécuriser la zone d’intervention et l’extraction des victimes, piégées dans l’habitacle.

À l’issue des manœuvres d’extraction, les deux victimes ont été dirigées vers l’hôpital de Besançon. Le bilan fait état de d’un homme de 19 ans dans un état grave et qui a été héliporté par Héli25, et de son frère de 16 ans, légèrement blessé, évacué par voie terrestre.