L’absinthe vedette du prochain festival des terroirs sans frontière

Le poste de douane franco-suisse de la Grand'Borne accueillera, les 30 et 31 août 2025, son traditionnel marché artisanal et des terroirs. Plus de 70 exposants, producteurs, artistes et artisans venus à la fois de France et de Suisse, viendront mettre en lumière des produits liés au patrimoine local.

Rendez-vous incontournable pour les amateurs et défenseurs des traditions, le Festival des Terroirs sans Frontière (FTSF) invite à la découverte des richesses régionales. Chaque année, il met en lumière une thématique emblématique de notre région.

En 2025, pour sa 21e édition, le FTSF célèbrera l’absinthe, breuvage mythique à l’histoire riche et tumultueuse. Cette thématique réunira une douzaine de distillateurs suisses et français, porteurs d’un savoir-faire ancestral. De nombreuses animations rythmeront également l’événement tout au long du week-end.

Une fontaine à absinthe géante sera installée au cœur de la manifestation, selon l’organisation, "elle symbolisera la convergence et le partage entre les deux pays, incarnant l’esprit de coopération transfrontalière".

Une organisation transfrontalière

La 21e édition du Festival des Terroirs sans Frontière est organisée par les Communes de Sainte-Croix (CH) et des Fourgs (FR), en collaboration avec les offices du tourisme du Pays du Haut-Doubs et de Sainte-Croix / Les Rasses.

Cette année, le comité d’organisation a été rejoint par les membres de l’association Pays de l’Absinthe, qui réunit le Val-de-Travers (Suisse) et la région de Pontarlier (France) autour d’un patrimoine commun : l’absinthe. La manifestation bénéficie du soutien financier de nombreux sponsors, ainsi que de la participation active de nombreuses sociétés locales.