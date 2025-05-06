Mardi 19 AoÃ»t 2025
Alerte TÃ©moin
Bourgogne-Franche-ComtÃ©
Nature

L'arrivÃ©e des orages devraient favoriser la qualitÃ© de l'air en Bourgogne-Franche-ComtÃ©

PubliÃ© le 19/08/2025 - 10:19
Mis Ã  jour le 19/08/2025 - 10:06

Dâ€™aprÃ¨s le dernier relevÃ© dâ€™Atmo Bourgogne-Franche-ComtÃ© (Atmo BFC) la qualitÃ© de lâ€™air est encore dÃ©gradÃ©e dans la rÃ©gion mais celle-ci devriat lÃ©gÃ¨rement s'amÃ©liorer avec l'arrivÃ©e des orages. Quant aux pollens, l'ambroisie pollinise de plus en plus, notamment en Bourgogne.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

QualitÃ© de lâ€™airÂ 

Lâ€™arrivÃ©e de perturbations orageuses Ã  partir de ce mardi devrait permettre une meilleure dispersion des polluants atmosphÃ©riques, entraÃ®nant une amÃ©lioration progressive de la qualitÃ© de lâ€™air, notamment sur la partie Ouest de la rÃ©gion. La partie Est en revanche fera encore face Ã  une qualitÃ© de lâ€™air jugÃ©e Â«Â dÃ©gradÃ©eÂ Â» par Atmo BFC.Â 

Polluant majoritaire : ozone.

Pollens

"La pollinisation des urticacÃ©es est au plus haut", signale Atmo BFC mais heureusement leur pouvoir allergisant est faible, peu de personnes devraient donc Ãªtre impactÃ©es. En revanche, l'ambroisie pollinise de plus en plus ; des niveaux Ã©levÃ©s sont attendus sur une zone entre la NiÃ¨vre et l'Yonne, jusqu'Ã  l'arrivÃ©e tant attendue de la pluie en milieu de semaine.
Enfin, en fond, les graminÃ©es sont encore quelque peu prÃ©sentes dans l'air, pour un risque toujours faible.

Pollen majoritaire : ambroisie.

Une alerte pollinique concernant l'ambroisie est en cours sur les dÃ©partements de la NiÃ¨vre et de l'Yonne.Â 

Atmo BFC graminÃ©e pollens qualitÃ© de l'air

PubliÃ© le 19 aout Ã  10h19 par Elodie Retrouvey
