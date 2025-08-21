L’auteur de vol à la roulotte identifié grâce à des barres de céréales à Besançon

Dans la nuit du 18 août 2025, un homme a été interpellé par la police pour des faits de vol à la roulotte commis rue des Cras à Besançon.

Suite à un signalement de personnes ayant repéré depuis chez eux qu’un individu tentait d’ouvrir des portières de véhicules, un équipage de la BAC s’est rendue rue des Cras vers 22h40 pour identifier l’individu. Repéré et suivi par les policiers, l’homme a été surpris en train d’essayer d’ouvrir des voitures en stationnement.

Un autre équipage de police s’est rendu vers la première voiture et a constaté qu’elle avait une vitre brisée et que des paquets de barres de céréales vides étaient disposés sur l’un des sièges.

Prévenus par leurs collègues, les policiers de la BAC ont interpellé le mis en cause qui a été trouvé en possession de barres de céréales de la même marque.

Auditionné lors de sa garde à vue, le suspect âgé de 27 ans a reconnu avoir beaucoup bu, puis cassé la vitre d’un véhicule pour le fouiller et y dérober des objets. Il a déclaré ne pas se souvenir du reste. Après vérification, il se révélait être en situation irrégulière sur le territoire français et faisait également l’objet d’une OQTF.

L’homme a reçu une convocation judiciaire pour le mois de février prochain.