Jeudi 21 Août 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Faits Divers

L’auteur de vol à la roulotte identifié grâce à des barres de céréales à Besançon

Publié le 21/08/2025 - 11:13
Mis à jour le 21/08/2025 - 10:48

Dans la nuit du 18 août 2025, un homme a été interpellé par la police pour des faits de vol à la roulotte commis rue des Cras à Besançon. 

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Suite à un signalement de personnes ayant repéré depuis chez eux qu’un individu tentait d’ouvrir des portières de véhicules, un équipage de la BAC s’est rendue rue des Cras vers 22h40 pour identifier l’individu. Repéré et suivi par les policiers, l’homme a été surpris en train d’essayer d’ouvrir des voitures en stationnement. 

Un autre équipage de police s’est rendu vers la première voiture et a constaté qu’elle avait une vitre brisée et que des paquets de barres de céréales vides étaient disposés sur l’un des sièges. 

Prévenus par leurs collègues, les policiers de la BAC ont interpellé le mis en cause qui a été trouvé en possession de barres de céréales de la même marque. 

Auditionné lors de sa garde à vue, le suspect âgé de 27 ans a reconnu avoir beaucoup bu, puis cassé la vitre d’un véhicule pour le fouiller et y dérober des objets. Il a déclaré ne pas se souvenir du reste. Après vérification, il se révélait être en situation irrégulière sur le territoire français et faisait également l’objet d’une OQTF.

L’homme a reçu une convocation judiciaire pour le mois de février prochain. 

oqtf police vol à la roulotte

Publié le 21 aout à 11h13 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

La prime de l’allocation de rentrée scolaire versée dès ce mardi 19 août 2025
Offre d'emploi

Escape Game, cinéma, concerts… la Citadelle vous invite à fêter l’été

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Atelier fleuri, avec Julie et Pauline, créativité et couleurs garanties
Offre d'emploi
publi info 4

Deux expositions à ne pas manquer au pôle Courbet à Ornans jusqu'au 19 octobre 2025

Au cœur d’un stage des cadets de la gendarmerie à Besançon
Infos Pratiques

Comfy, le salon de thé inspiré de la série Friends ouvre ce mardi à Besançon
Jeu-concours

Gagnez vos entrées pour la Haute Foire de Pontarlier

Des restaurants pour tous et tous les goûts à découvrir dans le Doubs

Sondage

 16.8
légère pluie
le 21/08 à 12h00
Vent
0.96 m/s
Pression
1010 hPa
Humidité
94 %
 