Besançon
Sport

Le BesAC, encore amoindri, ce vendredi contre Loon Plage

Publié le 17/10/2025 - 09:52
Mis à jour le 17/10/2025 - 09:39

Avec un triste bilan de début de saison de cinq défaites en cinq matchs, le BesAC s’apprête à disputer ce vendredi au gymnase des Montboucons, le premier des trois matchs qu’il aura à disputer en 8 jours. Avec la réception de Leon Plage, les Bisontins, amoindris par les blessures de plusieurs joueurs, auront une nouvelle fois fort à faire. 

© Comm’on by Tiffou
© Comm’on by Tiffou

Nationale  1 : BesAC - Loon Plage, vendredi 17 octobre à 20h, au gymnase des Montboucons

Loon Plage reste sur trois victoires consécutives, dont la dernière très nette contre Charlevllle (90-67). Assurément donc cette équipe des bords de Manche n'est pas simple à manoeuvrer avec du lourd dans la raquette (la paire Yango - Thiam), avec le blond et actif meneur Desseignet qui pèse beaucoup sur le jeu, avec l'arrière US Sanford ou encore avec l'ailier Housiaux, un cinq majeur complété par banc très concerné.

Le BesAC encore sans Fred Thomas

Et de nouveau, le BesAC ne pourra aligner sa meilleure équipe, avec notamment l'absence de son leader d'attaque, l'ailier américain Fred Thomas qui soigne un problème musculaire. Son retour est programmé contre Metz le 24 octobre et pas avant.

Alors certes, le BesAC a retrouvé son capitaine et stabilisateur Quentin Hanck mais à court de compétition après une opération à un genou fin août, et le jeune ailier Auguste Cagnet, lui également à court de rythme après un long arrêt pour soigner des problèmes dorsaux. Sans compter que le Suédois David Hook doit faire avec un genou douloureux et enflé.

C'est dans ces conditions loin d'être optimales que le BesAC va devoir, aux Montboucons, lutter contre Loon avec la nécessité de hausser impérativement le ton offensivement pour aller au-delà d'une disette de 65 points de moyenne : "On ne peut pas gagner des matches en inscrivant aussi peu de points en 40 minutes" constate avec force Laurent Kleefstra qui poursuit : "on possède la 5e meilleure défense du championnat. Défendre, on le fait bien. En revanche, en attaque, on manque de confiance, de réussite et il faut vite retrouver de l'adresse extérieure, mieux travailler aussi dans l'alternance de près ou de loin".

"On a les moyens de réagir"

Et puis, pour le BesAC, autre point faible conséquent, il y  a une obligation de verrouiller bien mieux le rebond autour de son panier pour ne pas abandonner autant de prises offensives à l'adversaire : "À Lyon, on a encaissé un tiers des points sur des deuxièmes chances. C'est beaucoup trop" analyse le technicien bisontin. Raison pour laquelle Laurent Kleefstra demande dans ce domaine plus d'énergie, plus d'implication, plus de concentration.

On le constate le chantier est d'importance pour pouvoir rivaliser avec une équipe comme Loon. D'autant que pour ne pas compromettre l'avenir, il est devenu impérieux de remporter une victoire à domicile. Laurent Kleefstra ne veut cependant pas paniquer : "on a les moyens de réagir. On l'a déjà montré, comme récemment en seconde mi-temps à Lyon. Mais je demande plus que jamais qu'on reste ensemble, solidaires et qu'on tire tous dans le même sens". En allant au-delà des mots et des formules !

Le groupe bisontin : Pouye, Bronner, Hanck (cap), Eliezer-Vanerot, Waltefaugle-Tempesta, Hook, Cagnet, Cluysen, Jubenot, Nkongou. Coach : Laurent Kleefstra. Assistant : Raphaël Pegeot.

(Communiqué)

basket-ball besAC

Publié le 17 octobre à 09h52 par Elodie Retrouvey
