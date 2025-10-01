Le BesAC lâche prise à Mulhouse dans le money-time

Défaite frustrante pour le BesAC qui, pour son troisième match de la saison, s’est une nouvelle fois incliné mardi 29 septembre 2025 en Alsace devant sa bête noire Mulhouse, contre qui le BesAC ne l’a plus emporté depuis qu’il évolue en N1.

Nationale 1: Mustangs Mulhouse - BesAC : 63-58 (15-12, 16-16, 12-14, 20-16)

Il est certain que les deux équipes ont effectué un très long mano a mano pendant près de 36 minutes et qu'il était bien difficile alors de prévoir qui finirait vainqueur au bout du compte.

Et puis il y a eu ce money-time de quatre petites minutes qui a fait basculer le sort du côté alsacien, grâce notamment au véritable chantier entrepris par l'ancien intérieur bisontin Valentin Mukuna au four et au moulin. Avec un break de 10 points (62-52, 38e), le plus conséquent du match.

Le BesAC avait beau manoeuvrer pour revenir, c'était mission impossible en si peu de temps avec une défaite de cinq longueurs (63-58), la troisième en trois matches pour un BesAC qui n'a donc pas encore été en mesure d'ouvrir son compteur 2025-2026.

L’attaque KO

Une fois encore le BesAC a rendu une très bonne copie défensive, mais a péché de l'autre côté du terrain avec seulement 58 points inscrits. Notablement insuffisant avec un pourcentage de réussite global qui culmine à 36 % et à 31 % dans l'exercice à 3 points (6/19).

Laurent Kleefstra ne pouvait que constater cet état de fait : "On est dans le match pendant 36 minutes. Dans l'engagement, dans l'intensité, on a été dans le coup. Défensivement, on a encore fait un match très solide. En revanche, offensivement, on a eu du mal à alimenter le score. On manque d'adresse extérieure, un problème qu'il va falloir résoudre très vite car il est récurrent. Ça a été le cas au Havre et encore contre le SCABB vendredi dernier. Et puis, on rate aussi 10 points sur des lay-up faciles à poser".

"Prendre plus de responsabilités à 3 points"

Mais le coach bisontin revient vite sur cette pénurie de paniers primés : "Je trouve qu'on tire trop peu à trois points avec aussi trop peu de réussite. Trop souvent, par manque de confiance, on évite le tir. Il va falloir qu'on prenne plus de responsabilités dans cet exercice. J'ai hâte de voir Quentin Hanck revenir car il va créer du danger supplémentaire, ce qui desserrera l'étreinte pour les autres, notamment pour Fred Thomas qui a souvent vu la défense mulhousienne doubler sur lui".

Le tir longue distance, voilà sans doute un des thèmes majeurs de travail pour cette fin de semaine avant de recevoir Boulogne/mer. Ce samedi 4 octobre (20h) au Palais des sports, il s'agira de continuer à bien défendre et à mieux attaquer face à une formation maritime qui a perdu d'un tout petit point mardi soir à domicile contre Orchies sur un missile lointain à 16 secondes du buzzer (80-81). Preuve, s'il en fallait, que la frustration mardi soir, n'était sans doute pas que bisontine...

Les marqueurs

Mulhouse : Mukuna 14, Ilic 14, Chambre 8, Samoura 7, Dembele 6, Faulkner 5, Montout 4, Hyenne 3, Tawredu 2, Eboh, Le Tann, Mané

BesAC : Jubenot 13, Hook 13, Nkongou 11, Thomas 7, Cluysen 5, Pouye 4, Bronner 3, Eliezer 2.