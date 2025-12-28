Dimanche 28 Décembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Sport

Le BesAC invite le public à participer à sa campagne de soutien

Publié le 28/12/2025 - 10:45
Mis à jour le 28/12/2025 - 09:33

Le Besançon Avenir Comtois (BesAC), club de basket bisontin, a lancé sa campagne de dons 2025, ouverte jusqu’au 31 décembre 2025. Cette initiative vise à soutenir l’ensemble des activités sportives et citoyennes du club.

© Comm'on by tiffou
L'équipe du BesAC © Comm'on by tiffou
1/2 - © Comm'on by tiffou
2/2 - L'équipe du BesAC © Comm'on by tiffou

Le BesAC s’appuie sur une structure importante, réunissant joueurs, encadrants et bénévoles. Le club rappelle que ”le BesAC, ce sont plus de 450 licenciés, une centaine de bénévoles et une multitude d’actions sportives et citoyennes sur tout le territoire franc-comtois”. Cette implantation locale constitue l’un des fondements du projet associatif porté par le club.

Des dons au service du projet sportif et éducatif

La campagne de dons a pour objectif de réunir la somme de 10.000 euros afin de soutenir plusieurs axes de développement. Selon le club, ”chaque don contribue à” renforcer différentes actions, notamment :

  • ”Renforcer notre projet de formation des jeunes”

  • ”Soutenir les équipes (équipement, déplacements, officiels)”

  • ”Développer nos activités auprès des écoles et du grand public”

  • ”Pérenniser notre engagement local pour le vivre-ensemble et le sport pour tous”

Ces contributions permettent de consolider à la fois la pratique amateur et le haut niveau.

Maintenir une dynamique sportive et événementielle

Le BesAC souligne également les effets concrets du soutien financier sur la vie du club. Celui-ci indique que l’aide des donateurs permet de ”maintenir un club fort au cœur de la vie bisontine” et d’”accompagner nos équipes – amateurs et pro – dans leurs ambitions”.

Le club met aussi en avant l’organisation de temps forts, avec la volonté de ”faire vivre des moments forts (événements, tournois, animations)”.

Des avantages fiscaux pour les donateurs

La campagne de dons s’inscrit dans un cadre fiscal incitatif. Le BesAC rappelle que ”votre don est déductible des impôts”, avec ”66 % de réduction pour les particuliers” et ”60 % pour les entreprises (selon conditions fiscales)”.

Par ailleurs, certains contributeurs peuvent ”bénéficier d’avantages mécènes (places VIP, accès BesAC Connect, rencontre avec l’équipe…)”.

Un appel à la mobilisation collective

Le club insiste sur l’importance de chaque geste, rappelant que ”chaque contribution compte — même la plus petite”. Le BesAC invite ainsi le public à participer à cette campagne afin de soutenir durablement son projet sportif et associatif.

La campagne reste ouverte jusqu’à la fin de l’année 2025 via la plateforme HelloAsso.

appel aux dons basket besAC financement participatif

Publié le 28 décembre à 10h45 par Alexane
Sport

Besançon
