Le BesAC n’a pas pu rivaliser avec Le Havre

Malgré un palais des sports archi-comble, le BesAC n’est pas parvenu à rivaliser avec Le Havre vendredi 5 décembre 2025 à Besançon pour ce premier match de la phase retour de National.

Malgré les quatre mille supporters massés dans les tribunes, un inédit marché de Noël dans les larges couloirs, la présence de deux gloires du basket français Fred Weis et Mickaël Gelabale et un certain Ghani Yalouz… la magie ambiante ne s’est pas transposé au terrain du palais des sports ce vendredi.

Le STP Le Havre, l'une des cylindrées bâties pour l'accession, pourtant privée de deux de ses joueurs majeurs (Robertson et Cayol) n'a fait qu'une bouchée des joueurs de Laurent Kleefstra.

Dans ce contexte, que mettre au crédit du BesAC ? Une entrée correcte dans ce match et une réaction dans le 3e quart-temps après la mi-temps qui voyait déjà les Normands, archi dominateurs au rebond, mener de 21 points (51-30, 20e). La suite ne fut qu'un long calvaire. Pensez que Le Havre a mené au maximum de 37 longueurs (88-51) pour terminer avec un delta, plutôt un gouffre de 32 unités.

12e défaite en 14 matchs

Le Havre s'est montré très supérieur dans tous les domaines du jeu, pour preuve une ligne de statistiques qui se termine par une évaluation collective globale de 114 contre seulement 51 pour le BesAC. Avec un secteur particulièrement criard au rebond : 50 pour Le Havre dont 18 (!) offensifs contre 34 pour le BesAC.

Et voilà qu'avec cette 12e défaite en 14 matches, le BesAC se retrouve actuellement seul à la dernière place du classement, avant un déplacement vendredi prochain à Saint-Chamond-Andrézieux. Ce rendez-vous, dans le la perspective de la Phase 2, vaudra déjà son pesant d'or. Pour espérer l'emporter, il faudra y mettre bien plus d'investissement, d'intensité et de fierté.

À noter que ce match verra le retour de Calvin Jubenot.

Les marqueurs

BesAC : Hook 16, Cluysen 9, Nkombou 8, Hnack 7, Pouye 6, Bronner 5, Eliezer-Vanerot 3, Correa 2, Cagnet.

Le Havre : Bercy 15, Bah 15, Gosselin 14, Desseignet 10, Ndoye 9, Labouize 9, Rey 7, Bassoumba 5, Matundu 4.

(Communiqué)