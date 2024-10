Le BesAC veut stopper sa mauvaise série dès ce soir face à Charleville

N1 : BesAC - Charleville, mardi 29 octobre à 20h, au Palais des sports de Besançon

Après une courte mais rageante défaite d’un point face à Lyon SO vendredi dernier, le BesAC a signé sa 4e défaite consécutive et la 5e de la saison. Ce qui le place désormais à la 10e place du classement de sa poule. Insuffisant pour prétendre vouloir jouer les playoffs à l’issue de la phase régulière. Le BesAC est donc contraint de réagir au plus vite et l’occasion lui en sera donné dès ce mardi au palais des sports de Besançon.

Face à l’Étoile de Charleville, puis dans trois jours, à Metz, les Bisontins rencontreront deux promus en N1 qu’ils seraient bon de laisser derrière eux au classement… Mais si Charleville n’a jusque là, remporté que deux victoires, elle reste une équipe à prendre très au sérieux avec une ligne arrière prompte à dégainer à mi-distance grâce notamment à Malonga, 2e meilleur passeur actuel de la Division (6,5 passes). Sans compter un jeu intérieur basé sur la tour serbe Kovanusic (2,05m) meilleur marqueur carolomacérien et excellent rebondeur, comme le sont Mkamba et Auburtin, 16 rebonds à trois.

Le BesAC devra donc s'employer pour briser cette mauvaise série de quatre revers de suite et ajouter impérativement une 4e victoire à son tableau de chasse. Un résultat qu’il devra aller chercher sans l’appuis de son meilleur scoreur Ben Kovac, victime d'une entorse à une cheville.

Une mission pas impossible pour le coach Laurent Kleefstra : "On a un bon groupe. L'ambiance y est bonne. Malgré les pépins, on travaille, on progresse. Maintenant, il faut qu'on trouve ou qu'on retrouve la récompense à tout ce bon travail effectué !".

La rencontre sera placée sous le signe d’Halloween, le public est donc invité à venir déguisé, en famille ou avec ses amis pour soutenir le BesAC.

Le groupe bisontin : Pouye, Saouenera, Eliezer-Vanerot, Magassa, Buzer, Mercet-Guyot, Berthet, Falzon, Boyer, Jubenot (cap.), Djedje.