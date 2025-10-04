Le BesAC vise ce soir un premier succès contre Boulogne/mer

Le BesAC n'aura qu'un objectif ce samedi, celui de débloquer son compteur contre Boulogne/mer en allant chercher une première victoire au palais des sports de Besançon. En effet, la formation bisontine reste sur une série de trois défaites en ce début de championnat, au même titre que Berck, Salon-de-Provence, Metz et Charleville.

Nationale 1 : BesAC - Boulogne/mer, samedi 4 octobre à 20h au palais des sports

Il faut bien reconnaître que le calendrier n'aura pas été favorable pour débuter cette saison, avec des déplacements au Havre et à Mulhouse pour lesquels des victoires n'avaient pas été cochées sur la feuille de route. "Sur les trois défaites, le seul faux pas, c'est à domicile contre le SCABB, même si les circonstances montrent qu'on peut avoir des regrets notamment au Havre", souligne Laurent Kleefstra, le coach du BesAC.

Contre Boulogne, ce ne sera pas encore une partie de plaisir. L’équipe ayant été bâtie pour jouer les premiers rôles autour de la traction arrière Hannequin (14 pts) - Aygalenq (10,7 pts), en s'appuyant aussi à l'intérieur sur la paire étrangère composée de l'Israëlien Sobel et du longiligne américain Barnes ou encore du rebondeur Cadiau.

Assurément, c'est du solide avec une victoire d'entrée contre Salon-de-Provence (83-73), puis à Charleville -74-77), avant de céder d'un tout petit point contre Orchies à domicile mardi dernier sur un missile à 3 pts à 8 secondes du buzzer (80-81). Le BesAC sait donc à quoi s'attendre face à cette équipe qui inscrit 80 pts en moyenne avec un différentiel attaque-défense positif (+4).

Mieux alimenter le scoring

Du côté du BesAC, après la défaite à Mulhouse, on a repris les gammes dans une ambiance studieuse, mais toujours sans ses blessés Quentin Hanck et Auguste Cagnet. Avec un axe de travail majeur: comment mieux alimenter le scoring, ce qui a fait tant défaut notamment à Mulhouse (58 pts marqués).

"Pas question d'entrer en sinistrose ou de paniquer, mais la victoire est un besoin", précise Laurent Kleefstra qui poursuit, "il faut qu'on reste sur nos très bonnes prestations défensives (ndlr : le BesAC est 3e meilleure défense du championnat) et qu'on impose notre identité. Il y a nécessité de provoquer l'étincelle en attaque en développant plus de jeu de transition qui doit représenter 30 % de notre marque".

Les consignes sont donc données : continuer à très bien défendre et mieux attaquer ! Laurent Kleeftra, vidéos à l'appui, a mis chacun devant ses responsabilités avec le souhait de voir l'ailier US Fred Thomas, l'intérieur suédois David Hook, voire Calvin Jubenot vraiment prendre le leadership et être les guides de leurs jeunes coéquipiers.

Pour ce match, même s'il sera sur le banc au milieu de ses coéquipiers, Quentin Hanck, qui poursuit sa réathlétisation après une opération d'un genou fin août, ne rentrera pas encore en jeu. De même pour Auguste Cagnet qui continue à soigner son dos.

Le match de ce samedi sera parrainé par la Ville de Besançon et placé sous l'égide de la campagne annuelle "Octobre Rose".

Le groupe bisontin : Pouye, Bronner, Eliezer-Vanerot,Hanck, Waltefaugle-Tempesta, Thomas, Hook, Cluysen, Jubenot, Nkongou. Coach : Laurent Kleefstra. Assistant : Raphaël Pegeot.