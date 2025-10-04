Samedi 4 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Sport

Le BesAC vise ce soir un premier succès contre Boulogne/mer

Publié le 04/10/2025 - 08:44
Mis à jour le 03/10/2025 - 15:55

Le BesAC n'aura qu'un objectif ce samedi, celui de débloquer son compteur contre Boulogne/mer en allant chercher une première victoire au palais des sports de Besançon. En effet, la formation bisontine reste sur une série de trois défaites en ce début de championnat, au même titre que Berck, Salon-de-Provence, Metz et Charleville.

© Facebook BesAC / Comm'on by Tiffou
© Facebook BesAC / Comm'on by Tiffou

Nationale 1 : BesAC - Boulogne/mer, samedi 4 octobre à 20h au palais des sports

Il faut bien reconnaître que le calendrier n'aura pas été favorable pour débuter cette saison, avec des déplacements au Havre et à Mulhouse pour lesquels des victoires n'avaient pas été cochées sur la feuille de route. "Sur les trois défaites, le seul faux pas, c'est à domicile contre le SCABB, même si les circonstances montrent qu'on peut avoir des regrets notamment au Havre", souligne Laurent Kleefstra, le coach du BesAC.

Contre Boulogne, ce ne sera pas encore une partie de plaisir. L’équipe ayant été bâtie pour jouer les premiers rôles autour de la traction arrière Hannequin (14 pts) - Aygalenq (10,7 pts), en s'appuyant aussi à l'intérieur sur la paire étrangère composée de l'Israëlien Sobel et du longiligne américain Barnes ou encore du rebondeur Cadiau. 

Assurément, c'est du solide avec une victoire d'entrée contre Salon-de-Provence (83-73), puis à Charleville -74-77), avant de céder d'un tout petit point contre Orchies à domicile mardi dernier sur un missile à 3 pts à 8 secondes du buzzer (80-81). Le BesAC sait donc à quoi s'attendre face à cette équipe qui inscrit 80 pts en moyenne avec un différentiel attaque-défense positif (+4).

Mieux alimenter le scoring

Du côté du BesAC, après la défaite à Mulhouse, on a repris les gammes dans une ambiance studieuse, mais toujours sans ses blessés Quentin Hanck et Auguste Cagnet. Avec un axe de travail majeur: comment mieux alimenter le scoring, ce qui a fait tant défaut notamment à Mulhouse (58 pts marqués).

"Pas question d'entrer en sinistrose ou de paniquer, mais la victoire est un besoin", précise Laurent Kleefstra qui poursuit, "il faut qu'on reste sur nos très bonnes prestations défensives (ndlr : le BesAC est 3e meilleure défense du championnat) et qu'on impose notre identité. Il y a nécessité de provoquer l'étincelle en attaque en développant plus de jeu de transition qui doit représenter 30 % de notre marque". 

Les consignes sont donc données : continuer à très bien défendre et mieux attaquer ! Laurent Kleeftra, vidéos à l'appui, a mis chacun devant ses responsabilités avec le souhait de voir l'ailier US Fred Thomas, l'intérieur suédois David Hook, voire Calvin Jubenot vraiment prendre le leadership et être les guides de leurs jeunes coéquipiers.

Pour ce match, même s'il sera sur le banc au milieu de ses coéquipiers, Quentin Hanck, qui poursuit sa réathlétisation après une opération d'un genou fin août, ne rentrera pas encore en jeu. De même pour Auguste Cagnet qui continue à soigner son dos. 

Le match de ce samedi sera parrainé par la Ville de Besançon et placé sous l'égide de la campagne annuelle "Octobre Rose".

Le groupe bisontin : Pouye, Bronner, Eliezer-Vanerot,Hanck,  Waltefaugle-Tempesta, Thomas, Hook, Cluysen, Jubenot, Nkongou. Coach : Laurent Kleefstra. Assistant : Raphaël Pegeot.

basket-ball besAC championnat National 1 palais des sports

Publié le 4 octobre à 08h44 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Sport

Besançon
Sport

Le BesAC vise ce soir un premier succès contre Boulogne/mer

Le BesAC n'aura qu'un objectif ce samedi, celui de débloquer son compteur contre Boulogne/mer en allant chercher une première victoire au palais des sports de Besançon. En effet, la formation bisontine reste sur une série de trois défaites en ce début de championnat, au même titre que Berck, Salon-de-Provence, Metz et Charleville.

basket-ball besAC championnat National 1 palais des sports
Publié le 4 octobre à 08h44 par Elodie Retrouvey
Métabief
Evénements Sport

L’Ultra Trail des Montagnes du Jura revient ce week-end pour sa 6e édition, “une grande fête” s’annonce

Du 3 au 5 octobre 2025, les Montagnes du Jura accueilleront la 6e édition de l'Ultra trail des Montagnes du Jura (UTMJ). Plus de 10.000 participant(e)s et plusieurs milliers de spectateurs sont attendus, confirmant cette manifestation comme "l'un des évènements sportifs et populaires les plus importants de la région", selon les organisateurs.

compétition trail ultra trail des montagnes du jura utmj
Publié le 1 octobre à 09h55 par Alexane
Besançon
Loisirs Sport
Publi-Infos

Les Boucles Vauban c’était le 21 septembre… ce sera encore en 2026 !

PUBLI-INFO • Pour rappel les Boucles Vauban se sont tenues le 21 septembre en même temps que les journées du patrimoine : l'objectif, se retrouver pour courir ensemble à (re)découverte du patrimoine bisontin. Au programme un 10km et un 5km et un village de départ, familial, convivial et santé !

Boucles Vauban courir décathlon sport vauban
Publié le 29 septembre à 07h00 par Macommune.info
Besançon
Sport

BesAC : gagner et faire vibrer le Palais des sports !

Il s'en est fallu d'un rien pour que le BesAC réussisse un coup d'éclat vendredi dernier et revienne victorieux de son match d'ouverture au Havre, l'un des favoris à l'accession en Elite 2 (Pro B). La faute à trois dernières minutes durant lesquelles le BesAC a lutté mano a mano, mais a finalement laissé le dernier mot à son adversaire normand (72-70). Rageant !

basket besAC match nationale 1
Publié le 25 septembre à 14h30 par Alexane
Besançon
Sport

Bientôt un stade VTT cross-country à la Malcombe

VIDÉO • Autre sujet abordé lors du prochain conseil communautaire du Grand Besançon qui aura lieu ce jeudi 25 septembre, la réalisation d’un stade VTT cross-country sur le complexe sportif de la Malcombe. Les élus du conseil auront à voter la réalisation de ce dernier ou non par Grand Besançon Métropole. Si le projet est adopté, il devrait voir le jour dès le mois de mai 2026 pour un montant total de 474.000€. 

conseil communautaire cross-country Grand Besançon Métropole vtt
Publié le 25 septembre à 14h01 par Elodie Retrouvey

Besac'Animal revient pour sa 2e édition le 4 octobre : découvrez le programme

Le restaurant Le Parc à Besançon change de mains : quel sera le concept ?
Offre d'emploi

Les Boucles Vauban c’était le 21 septembre... ce sera encore en 2026 !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions
Offre d'emploi
publi info 4

Voyage, style, mobilité : plongez dans l’univers DELSEY à Besançon avec 1000 m² d’inspiration et d’innovation

Le Grand Besançon recrute un.e Agent.e de pilotage station assainissement
Infos Pratiques

Coeur XXL, after au Bastion, spectacles… Le festival Du Bitume et des Plumes fête ses 10 ans à Besançon
Jeu-concours

Jouez et gagnez une nuit à l'hôtel Les Rives Sauvages de Malbuisson !

"Franche Comté Débarras", un magasin de 300m2 spécialisé dans la brocante et le bric-à-brac à Vaire

Sondage

 15.73
couvert
le 04/10 à 09h00
Vent
8.17 m/s
Pression
1012 hPa
Humidité
82 %
 